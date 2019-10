CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICA 20 OCTOMBRIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

ESTI AJUTAT SA ITI REZOLVI PROBLEME CE TIN DE CONTROL

"Foloseste-ti puterea si taria divina data de Dumnezeu in loc sa te temi ca altii ar putea incerca si reusi sa te controleze."

Acest mesaj poate fi un semn ca experiementezi o lupta de putere cu cineva sau ca simti ca nu esti in control total asupra vietii tale. Bataliile de putere sunt foarte obositoare pentru corp si suflet, cu ambele parti tragand de "funia energiei" incercand fiecare in parte sa castige. Acest lucru poate fi frustrant si epuizant, deci mesajul iti reaminteste sa gasesti o cale mai pasnica. Tine minte ca esti facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu si ca atare esti in mod natural umplut cu puterea divina. Multe asemenea conflicte se inceheie cand una din cele doua persoane dau drumul funiei – ceea ce metaforic inseamna ca te opresti sa vezi cealalta persoana ca fiind controlanta sau mai puternica decat tine.

Nu iti da puterea altora si abandoneaza orice aspecte de control lui Dumnezeu, ingerilor si Arhanghelului Mihail care pot vindeca si echilibra pasnic aceasta situatie. Focuseaza-te pe propria ta energie si actiuni in loc sa monitorizezi cu teama pe altii.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi reamintesti ceva ce uitasem, anume ca am in mine toata puterea lui Dumnezeu. Atunci cand stiu cat de puternic divin sunt, renunt sa imi obtin senzatia de putere din conflicte de control cu cei din jur si traiesc o viata in pace sufleteasca.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

HAI, INCREDINTEAZA CU NADEJDE LUI DUMNEZEU !

"Respira adanc si atunci cand expiri, elibereaza spre Dumnezeu o situatie care te preocupa, pentru a primi vindecare si raspunsuri."

Ai primit acest mesaj pentru ca exista un subiect ce te preocupa si te trage in jos ca energie iar aceasta povara poate fi ridicata de pe tine daca o incredintezi divinitatii. Nu trebuie sa te descurci singur cu aceasta situatie pentru ca ajutorul divin iti este mereu la dispozitie. Poate ca ai uitat sau poate ca nu esti sigur cum sa dai drumul si sa il lasi pe Dumnezeu sa preia aceasta situatie.

Pe masura ce citesti acest mesaj, fa o pauza pentru a te ruga din inima ta, cerand ajutor ca sa te eliberezi de orice povara ai duce. Foloseste orice cuvinte sincere simti. Daca tii de problema cu atasament si incrancenare nu se va rezolva, ba chiar se poate complica.

Arhanghelul Mihail si ingerii sai ne reamintesc ca Dumnezeu a fost si este mereu cu noi inca de la inceputul timpurilor si existentei materiale. Acest mesaj este o reamintire care sa iti creasca increderea ca divinul stie cum sa rezolve orice probleme. Insa pentru asta, trebuie ca mai intai sa vrei sa dai problema ta lui Dumnezeu, pentru ca ti se respecta vointa si liberul arbitru.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ajuti sa constientizez faptul ca nu sunt singur in provocarile mele. Aleg sa incredintez orice zbucium lui Dumnezeu si am incredere in rezolvarea pe care El o are.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

ESTI IN SIGURANTA SA FII TU INSUTI

"Pe masura ce le permiti altora sa cunoasca pe adevaratul TU, vei simti bucuria de a fi iubit pentru cine esti tu cu adevarat. "

Acest mesaj vine la tine sa te reasigure ca este in siguranta sa fii autentic si real cu ceilalti. Te vei simti mult mai bine cand iti vei dezvalui adevaratele emotii, chiar daca altii nu le inteleg. A te tine in tine ca intr-o oala cu presiune nu este sanatos si nici eficient. Tine minte ca oamenii pot sa nu fie de acord unii cu altii si totusi sa se iubeasca intre ei, cu conditia sa trateze relatia cu respect.

Daca ai fost criticat, judecat, marginalizat pentru ca esti diferit sau gandesti diferit ca altii, te-ai putea teme sa iti dezvalui cu sinceritate cine esti tu cu adevarat (ce simti, ce gandesti, ce vrei, ce nu vrei). Arhanghelul Mihail si ingerii sai te asigura ca ei te protejeaza insa este nevoie sa te asumi si tu cu iubire de sine si curaj. Tu esti unic, creat cu un scop unic si iti vei implini acest scop unic dezvaluindu-ti unicitatea.

Ingerii pazitori te iubesc neconditionat si stiu cine esti tu de fapt, care iti sunt visele si de ce esti capabil. Cere lui Dumnezeu sa iti intareasca increderea de sine si invata sa te iubesti pe tine asa cum te iubeste Creatorul tau.

Acest mesaj este totodata si un semn pentru tine sa termini un proiect care este din inima, cum ar fi sa scrii, sa compui, sa canti sau sa muncesti la o afacere care ii ajuta si inspira pe altii. Roaga-te pentru curaj si vei fi calauzit spre oameni de incredere si de ajutor care te vor onora si iti vor sustine calatoria.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru toata sustinerea si protectia pe care mi-o acorzi permanent, sub care eu pot avea curajul sa ma prezint lumii si mie insumi exact asa cum sunt si sa iubesc totodata ceea ce sunt.

