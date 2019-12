CĂLAUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: LUNI 2 DECEMBRIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

CURAJ!

"Descatuseaza partea aventuoasa din tine. Asuma-ti riscuri si fii cutezator!"

Nu te limita sa joci jocul vietii cuminte si limitat de teama ca nu ai fi in siguranta. In schimb, fa actiuni curajoase in directia adevaratei dorinte a inimii tale. Succesul vine nu din timiditate ci din a te comite deplin sa iti implinesti visele in intregime. Mentine-ti intentia clara de succes si acesta va veni. Bucura-te de starea de entuziasm pe care o simti cand iti asumi riscuri, cand esti curajos si cand indraznesti. Si mai ales sarbatoreste orice succes printr-o petrecere sau pur si simplu bucurandu-te de un minunat rasfat.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: asuma-ti un risc ; fa o schimbare curajoasa de viata ; apreciaza-ti corpul ; flirteaza ; du-te si distreaza-te si sarbatoreste ceva ce merita sarbatori.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru curajul pe care mi-l insuflati de a-mi trai viata intens, puternic si curajos, de a ma bucura de tot ce pot realiza si de a merge spre aceste realizari fara teama.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

INCEPE SA DELEGI

"Cere altora, inclusiv mie, sa fii ajutat in loc sa incerci sa faci totul de unul singur."

Atunci cand porti resentiment in inima ta ca duci asupra ta mai mult decat partea care ti se cuvine de munca si efort, nu faci o favoare nimanui, incepand cu tine. Trebuie sa ceri ajutor ca sa te asiguri ca ai timp privat pentru contemplare si odihna. Unul din motivele pentru care eu pot sta asa de linistit este pentru ca stiu adevaratul secret al productivitatii. Ea nu vine din zbatere si efortare, ci dintr-o minte clara si focusata care nu este provocata de indecizii. Vezi tu, a lua decizii este calea cea mai rapida spre succes. Dupa ce te-ai hotarat, restul vine natural. Ca atare, iti cer sa stai in liniste si sa urmezi ghidarea mintii inspirate. Fii deschis spre mesajele ce vin din inima ta. Ele te vor ghida in tacere sa iei cele mai importante decizii, iar restul va veni de la sine.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: nu incerca sa fii un superbarbat sau o superfemeie ; da sarcini de facut copiilor tai ; cere partenerului tau ajutor ; accepta asistenta ce iti este oferita ; elibereaza vina sau credinta ca este o slabiciune sa ceri ajutor ; fii un membru de echipa, nu actiona solitar.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca imi calauziti gandurile si actiunile spre echilibru in viata mea.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

LIMITELE SUNT SANATOASE

"Iubeste-te suficient de mult incat sa spui NU altor cereri pentru timpul si energia ta, daca asa simti."

O dorinta sincera a ta de a fi de folos este minunata. Totusi, este o distinctie intre a da de la tine si a da din tine. Daca te simti obosit, vinovat sau cu resentimente in timp ce ii ajuti pe altii, inseamna ca nu ii ajuti cu adevarat, nu-i asa ? Tu de fapt injectezi o energie otravita in relatie si nimeni nu mai are niciun beneficiu. Fa un pas in spate si reanalizeaza situatia. Daca tu iti respecti propriile limite, altii vor incepe sa le recunoasca si sa le respecte si ei in tine, deasemenea si in ei insisi. Acesta este cu adevarat un comportament sanatos pe care sa il arati si altora.

Diverse semnificatii ale acestui mesaj: dai prea mult ; devino mai asertiv ; nu face lucruri din vinovatie sau obligatie.

Rugaciune: Arhanghele Mihail si dragi ingeri, va multumesc pentru ca ma indrumati, ajutati si invatati sa imi recunosc, impun si respect propriile limite sanatoase fara sa ma simt vinovat ci imputernicit.

