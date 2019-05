CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: LUNI 20 MAI 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

O SURPRIZA FERICITA

"Ceva foarte bun este pe cale sa se intample !"

Esti pe cale sa te delectezi cu un cadou divin pentru ca in curand vei avea parte de o surpriza placuta. Nici nu incerca sa ghicesti despre ce e vorba...altfel nu va mai fi o surpriza ! In schimb, doar simte entuziasm si bucurie la gandul ca vei trai o surpriza placuta. Asemenea surprize vin in multe forme si tu doar trebuie sa le observi. Surpriza poate di un cadou pe care il primesti sau un favor pe care ti-l face cineva. Poate veni ca o bunatate neasteptata de la cineva, o proaspata oportunitate, ceva valoros ce gasesti sau o veste buna. Acest mesaj mai indica totodata si ca un vis este pe cale sa devina realitate, desi se pot intampla in moduri diferite decat te-ai astepta si totusi vei fi foarte incantat.

Toate aceste surprize sunt cadouri de iubire. Cu cat le observi mai mult si spui "multumesc", cu atat vei continua sa primesti mai multe cadouri. Ai incredere pentru ca lumea te iubeste cu adevarat. Universul adora sa te vada fericit.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru toate cadourile minunate aduse in calea mea. Ajuta-ma sa recunosc tot ceea ce este dar divin de la tine si celelalte fiinte angelice iubitoare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

TERMINA CEEA CE AI INCEPUT

"Ai inceput ceva important si acum este timpul sa finalizezi."

La inceputul unui proiect te simti plin de entuziasm pentru ca este vorba de ceva nou si diferit. Acest entuziasm iti da multa energie si te face sa vrei sa petreci mai mult timp pe aceste sarcini. Dar entuziasmul se poate diminua pana spre zero – si e firesc sa fie si asa – si te face sa pierzi interesul. La acel moment poti abandona proiectul. Cand ai proiecte incepute si neterminate, mintea ta se simte in panica. Treburile neterminate iti iau din energie si te intristeaza fara sa stii de ce, ceea ce nu este prea placut.

Acest mesaj iti cere sa te duci inapoi la un proiect important (tu deja stii despre ce e vorba pe masura ce citesti) si sa il termini. Actul de a termina ceva te ajuta sa devii o persoana mai organizata si te face sa te simti bine despre tine. aceasta sarcina anume te va ajuta si la obiectivele tale mai mari. De aceea e asa de important sa exersezi aceasta abilitate de a termina ceea ce incepi !

Sa stii ca este mult mai usor sa te apuci sa termini ceva decat sa gestionezi sentimentele grele pe care le simti cand stii ca ai lasat treburi neterminate. Cel mai usor mod sa faci asta este sa te ocupi zilnic cate putin de ce ai de terminat. Ce poti face azi ca sa aduci acest proiect in stare completa ? Daca nu esti sigur, cere ingerilor sa te ajute. Ei iti pot da idei dar si energie ca sa lucrezi sa termini ce ai inceput. Le vei multumi si iti vei multumi dupa ce sarcina estr gata !

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru sustinerea de a finaliza orice am inceput cu entuziasm si de a ma bucura de rezultatul muncii mele !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

LEGEA ATRACTIEI

Mentine-ti gandurile pozitive si inconjoara-te cu oameni pozitivi si situatii pozitive si vei atrage si mai multa pozitivitate in viata ta.

Ai alergat cam mult dupa visele tale ? Acest mesaj vine la tine cu o reamintire importanta ca orice dupa care alergam va fugi de noi. Motivul este din cauza ca in spatele alergarii dupa ceva este energia lipsei si este frica gandului care spune ca : Poate ca nu voi primi ceea ce doresc ! Iar aceasta frica se manifesta ca o profetie autoimplinita. Tu continua sa faci bine ceea ce faci dar cu energia de recunostinta pentru tot ceea ce ai si pentru binecuvantarile care vor veni. Spune multumesc lui Dumnezeu pentru ca iti da dintotdeauna oportunitati. Atrage-ti dorintele, nu alerga dupa ele !

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma inveti cum sa imi atrag dorintele prin moduri care rezoneaza cu mecanismele universale de atractie.

