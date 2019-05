CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: MIERCURI 8 MAI 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

AJUTOR ACASA

Este timpul sa primesti ajutor pentru casa ta. Gandeste-te ca este ca o investitie de valoare care aduce dividende de timp crescut, energie si vigoare. Chiar si cele mai capabile persoane au nevoie de asistenta, de fapt este o dovada de putere sa accepti ajutor. Ia momente libere in care sa visezi cu ochii deschizi despre cum vrei sa arate viata ta daca ai avea ajutor minunat in preajma casei tale. Mintea ta subconstienta iti va spune exact ce doresti si ce nu. Poate este ceva asa de simplu precum un serviciu de curatenie sau poate este vorba de muncitori pentru casa, de afacere de acasa sau de un aspect conflictual de acasa ce trebuie rezolvat. Oricare ar fi forma de ajutor pe care o vrei, cere-o si sa stii ca o meriti din plin.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : sa stii ca iti poti permite un ajutor acasa care sa te ajute la treburile tale ; invata sa delegi si cere ajutor cand ai nevoie ; vezi-te ca parte dintr-o echipa castigatoare, cu ingerii si alti oameni ce muncesc cu tine la un tel comun ; da-ti permisiunea sa te odihnesti pentru ca cei dragi sa se ocupe de tine si sa te ajute.

Rugaciune : Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca imi dati curajul de a cere si de a accepta ajutor de la voi si de la altii in legatura cu familia si casa mea.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DA!

Raspunsul la intrebarea ta este "DA!". Probabil ca deja stiai asta si Arhanghelul Mihail doreste sa iti valideze sentimentele intuitive. Mesajul acesta este un talisman care sa te ajute sa gestionezi situatiile curente si sa te pregatesti pentru viitor. Uneori, cel mai mare cadou pe care il poti primi este sa stii la ce sa te astepti iar Mihail iti reaminteste ca totul se poate schimba spre o directie mai pozitiva oricand, deci ramai deschis spre intelepciunea ta intuitiva care te va ghida pe drum.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : lucrurile merg intr-o directie pozitiva ; esti pe calea cea buna ; o schimbare recenta se dovedeste a fi sanatoasa ; accepta o oferta care ti-a fost facuta ; o noua oportunitate este iminenta ; da, sentimentele tale sunt valabile.

Rugaciune : Draga Arhanghele Mihail , te rog sa ma ajuti sa am incredere in sentimentele mele intuitive ca fiind un barometru foarte exact al adevarului.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

abtine-te

Acest mesaj iti apare pentru ca sanatatea ta sau sanatatea cuiva apropiat tie se imbunatateste daca adopti un mod de viata in care sa te abtii de la ce nu iti face bine, oricat de mult ti-ar placea sa le consumi. Arhanghelul Mihail impreuna cu Rafael te pot ajuta sa elimini dependentele si poftele impulsive si te ajuta ca recuperarea din ele sa fie placute si armonioase, daca tu vrei asta si ceri asta. O viata cat mai libera de toxine si chimicale se anunta a fi benefica pentru tine si iti va creste energia, vitalitatea si respectul de sine.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : esti sensibil la chimicale, deci fa pasi sa le eviti ; redu sau elimina chimicalele din casa sau biroul tau ; dependentele altei persoane iti afecteaza sanatatea si fericirea ; evita alimentele tratate chimic, modificate genetic.

Rugaciune : Draga Arhanghele Mihail si draga Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca imi ajustati poftele impulsive spre directii sanatoase ca sa imi doresc doar mancaruri si bauturi care sustin viata sanatoasa.

