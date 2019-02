CăLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: VINERI 15 februarie 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Foloseste-ti imaginatia si vei vedea raspunsul

Ingerii te calauzesc si iti raspund la rugaciuni si totusi mesajele or s-ar putea sa ti se para neobisnuite si neasteptate, deci trebuie sa iti folosesti imaginatia pentru a le intelege. Sa renuntam la preconceptii sau la vechile credinte despre ceea ce se va intampla ori s-ar putea intampla. Ingerii au resurse nelimitate si au orchestrat o solutie pe care o puteti vedea daca credeti ca totul este posibil.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ia loc cu creion si hartie si incepe sa scrii tot ce simti si gandesti / continua ideea, indiferent cat de indepartate par solutiile / ideile sunt raspunsurile la rugaciunile tale / esti pe deplin sprijinit pe masura ce iti urmezi visele / fa o lista cu ceea ce crezi ca nu s-ar putea sau nu ar trebui sa se intample, apoi arde lista pentru a-ti deschide mintea catre toate posibilitatile / sa stii ca meriti sa primesti calauzire si daruri din ceruri.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, iti multumesc ca mi-ai daruit intelepciune si creativitate sa vad miracolele in moduri noi si neasteptate. Accept si apreciez cu recunostinta si gratie ajutorul dat mie in aceasta situatie (gandeste-te exact la situatie).

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Scrie despre gandurile si sentimentele tale

Acest mesaj arata ca esti dezorientat de sentimente confuze si nu esti sigur de directia in care sa te indrepti. Ingerii te ajuta sa iti cercetezi emotiile, sa desfaci straturile succesive pana ajungi la miezul launtric al adevarului. Ei te calauzesc sa scrii tot ce gandesti si simti, fara sa iti prelucrezi sau cenzurezi cuvintele. Tinerea unui jurnal iti va permite sa descoperi noi perspective despre ceea ce doresti cu adevarat. Aceasta limpezire iti va lumina pasii pe care sa ii faci in continuare.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Continua sa scrii creator, ca hobby sau ca ocupatie permanenta (cariera) / Urmeaza un curs pentru a invata arta de a scrie / Scrisul face parte din misiunea ta divina in aceasta viata / Invata o limba noua ; Alatura-te unui grup de scriitori.

Rugaciune : Iti multumesc ca m-ai ajutat sa ma conectez la creativitatea si intelepciunea daruite mie de Dumnezeu, incat sa ma pot exprima clar si sa culeg sugestii, binecuvantare si vindecare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Simtul umorului

Aceasta situatie va beneficia de faptul ca ai simtul umorului. Priveste-ti experienta ca si cum ai urmari o scena dintr-un film, amintindu-ti ca lumea intreaga este o scena. Ce gasesti "de ras" in legatura cu natura umana in acest scenariu ? Obtinand o noua perspectiva asupra comportamentului fiecarui om, poti sa te detasezi automat, cu iubire. Umorul permite oamenilor sa nu mai fie asa de precauti, astfel incat iubirea poate patrunde si vindeca situatia si relatia. Iata de ce Dumnezeu si ingerii au un minunat simt al umorului, iar tu la fel.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Sa stii ca rasul este cel mai bun medicament / Urmareste un film distractiv pentru a avea mai multa buna dispozitie / Misiunea ta personala poate sa includa umorul intr-o forma sau alta / Invata glume noi pentru a detensiona o relatie

Rugaciune : Iti multumesc ca m-ai ajutat sa vad aspectele umoristice din aceasta situatie si sa rad cu iubire de manifestarile naturii umane. Sunt dornic sa imi vad experienta intr-o lumina noua, pentru a atrage energia iubirii si a vindecarii.

