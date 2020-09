CALENDAR AN ŞCOLAR 2020-2021. Când vor avea elevii prima vacanţă

CALENDAR AN ȘCOLAR 2020-2021. Noul an școlar are 34 de săptămâni, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Anul școlar care începe pe 14 septembrie 2020 și se încheie pe 18 iunie 2021 este împărţit în două semestre şi patru vacanţe pentru toţi elevii, plus o vacanţă pentru elevii din ciclul primar şi copiii de la grădiniţă.

Structura anului școlar 2020-2021

Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)

Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

Vacanța de iarnă (23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021)

Vacanța intersemestrială (30 ianuarie - 7 februarie 2021)

Vacanța de primăvară Paștele Catolic (2 - 11 aprilie); Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)

Vacanța de vară (18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).

CALENDAR AN ȘCOLAR 2020-2021. Excepție de la prevederile menționate anterior fac clasele terminale din învățământul liceal. Pentru acestea, anul școla are 32 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 4 iunie 2021.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.