CALENDAR ORTODOX 17 OCTOMBRIE 2019. Ce mari sfinţi sunt prăznuiţi joi

CALENDAR ORTODOX 17 OCTOMBRIE 2019.

Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul



Greco-catolice

Sf. pf. Osea; Sf. cuv. m. Andrei din Creta



Romano-catolice

Ss. Ignaţiu din Antiohia, ep. m.; Osea, profet





Sfântul Proroc Osea, pomenit în calendarul creştin ortodox la 17 octombrie, este unul dintre prorocii mici ai Vechiului Testament. Misiunea sa profetică s-a desfăşurat în vremea regilor iudei Ozia, Iotam, Ahaz şi Iezechia şi a regelui Ieroboam din Israel.



A avut doi fii, Izreel, nume ales de Dumnezeu pentru a arăta că urmează cădere Regatului Israel pentru vărsările de sânge săvârşite, şi Lo-Ami - "Cel ce nu este poporul Meu" - şi o fiică, Lo-Ruhama - "Cea neiubită". Numele copiilor săi erau sugerate prorocului de Dumnezeu, pentru a arăta starea în care se aflau evreii.



Cartea sa profetică însumează paisprezece capitole şi are ca subiect îndepărtarea poporului lui Israel de Dumnezeu şi călcarea de către evrei a legământului sfânt prin închinarea la idoli.



Astăzi este pomenit şi Sfântul Cuvios Mucenic Andrei din Insula Creta, care a suferit moarte martirică din porunca împăratului iconoclast Constantin al V-lea (741-775).



Sfântul Andrei, aflând de persecuţia pornită împotriva creştinilor care apărau sfintele icoane, a părăsit mănăstirea sa şi în timp ce împăratul se afla în zi de sărbătoare la Mănăstirea Mamant, a ieşit înaintea acestuia şi l-a mustrat pentru chinurile la care îi supunea pe creştini.



A fost întemniţat imediat şi a fost adus de două ori înaintea împăratului care a încercat prin tortură să îl facă pe Sfântul Mucenic Andrei Criteanul să apostazieze de la dreapta credinţă, fără reuşită.



A fost osândit la moarte şi în timp ce era târât prin oraş până la locul primirii sentinţei, un eretic i-a tăiat picioarele cu o secure, iar Sfântul Cuvios Mucenic Andrei a murit pe loc. (sursă: vol. "Vieţile Sfinţilor") loading...

