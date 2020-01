Calendar ortodox 2020. Zilele de sarbatoare cu cruce rosie in calendar. Cand e Pastele si cand NU se fac nunti

In zilele de sarbatoare prezentate mai jos nu este bine sa speli, sa calci sau sa faci alte treburi casnice. De asemenea, conform Calendarului ortodox, nu este bine sa speli, sa calci sau sa faci treburi casnice in zilele de duminica, in fiecare joi (timp de 6 saptamani), dupa Pasti, in prima saptamana de dupa Pasti (Saptamana Luminata), in Joia Mare, in Vinerea Mare.

Cand incepe Postul Pastelui 2020? Ce trebuie sa stie toti credinciosii. Rugaciune Postul Pastelui

Calendar ortodox 2020. Sarbatori importante

Calendar ortodox 2020 Ianuarie

1 ianuarie

(†) Taierea Imprejur cea dupa trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou)

6 ianuarie

(†) Botezul Domnului (Boboteaza)

7 ianuarie

†) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul Domnului

30 ianuarie

(†) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur; Sf. Sfintit Mc. Ipolit, ep. Romei

Calendar ortodox 2020 Februarie

2 februarie

(†) Intampinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan si Gavriil

Calendar ortodox 2020 Martie

25 martie

(†) Buna Vestire (Blagovestenia) (Dezlegare la peste)

Calendar ortodox 2020 Aprilie

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.