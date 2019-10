EXCLUSIV Călin Geambaşu şi Angelica Cadar, acuzaţii grave şi practici sexuale SCANDALOASE. Dialog HALUCINANT la TV VIDEO

Călin Geambaşu a declarat la România TV că fosta sa iubită refuză orice contact legat de copil.

"Am invitat-o la film, să ne însoţească, i-am luat bilet, niciun raspuns, dacă vrea poate oricând. Ieri am trimis mail-ul, trei bilete la film, dar ca astea sunt zeci de invitaţii la normalitate. Copilul nu înţelege de ce a fost abdandonat la şcoală, nu a înţeles ce i se întâmplă acum. E drept, ea când mai avea crize de gelozie ne ţinea sub presiunea abandonului, dar am crezut că ifose de adolescentă , gata, plec, o să ai altă mamă, spuneam revino-ţi, apoi îşi revenea, ne îmbrăţişam, după care iar o apucau...", a declarat Călin Geambaşu.

Angelica Cadar, fosta iubită a artistului, susţine însă că este o victimă: "Sunt monitorizată de detectivi particulari, am făcut două plângeri, am gasit două aparate pe maşina diferite, aparate de control GPS, erau puse la diferite etape".

"Este o echipă specializată angajată, nu e urmarire, sunt oameni care au autorizaţie MAI şi este în ajutorul aflării adevărului. Ea reclamă că vine să aducă alimente copilului şi nu e primită, a trebuir să angajez o echipă ca sa demonstrez că nu este adevărat, este exact invers", a explicat Călin Geambaşu.

"De ce de fiecare dată când spuneam să ne despărţim, mă tragea pe jos, mă baga în duş, pentru ce insista să fim ca înainte dacă el a stat din milă... Cu partea de swinger... interesant, am cunoscut ce înseamnă alături de Lavinia şi Călin, ei au facut aşa să mă atragă... Lavinia e fosta soţie!", a mai spus Angelica Cadar.

"Ea spune că poate trăi oricât de greu, în loc să încerce să creezeun cadru uşor îl face greu, să-şi dovedească că poate să reziste, dar l-a angrenat şi pe copil în sarabanda ei dogmatică. La psiholog îi spunea doamnei şi aducea acasă înregistrarea în semn de capitulare... îi spunea că are apucaturile distructive, dar că nu o interesează că face rău şi celorlalţi", a mai spus Călin Geambaşu.