Călin Popescu Tăriceanu: Am decis să continuăm să fim parte a actualei coaliţii

"Am decis o anumită recalibrare a relaţiei cu PSD pentru ca viitorul coaliţiei să fie asigurat. Toţi colegii au plecat de la premisa că e nevoie de stabilitate politică. Am solicitat şi un vot în privinţa continuării colaborării în cadrul coaliţiei şi la Guvern cu PSD şi votul a fost covârşitor în favoarea acestei soluţii, s-au înregistrat doar două abţineri. (...) Am decis să continuăm să fim parte a actualei coaliţii. (...) Vom continua şi guvernarea", a anunţat Tăriceanu, după şedinţa Biroului Politic Central al ALDE.

ALDE a prezentat și câteva priorități pentru perioada următoare, într-un comunicat.

Reevaluarea programului de guvernare și axarea pe probleme care contează cu adevărat pentru români:

Referendumul a fost unul consultativ, dar nu se poate ignora rezultatul lui – NU vor mai fi ordonanțe de urgență pe justiție.

Limitarea numărului de OUG.

Redeschiderea discuției pe OUG 114. Păstrarea măsurilor care s-au dovedit benefice (ROBOR, plafonare preț energie pentru cei vulnerabili) și abandonarea măsurilor care produc efecte negative în economie.

Rediscutarea proiectului cu Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții și hotărârea modelului care se potrivește cel mai bine.