Călin Popescu Tăriceanu: Ceea ce ne împiedică să progresăm este corupţia din statul paralel

Potrivit preşedintelui ALDE, după 30 de ani de la căderea comunismului, în România s-a reintrodus acelaşi sistem de teroare prin care comunismul a condus ţara 45 de ani, iar formaţiunea pe care o conduce doreşte să elibereze justiţia de prădătorii statului paralel.

"Am să vă spun un lucru care pe mine mă preocupă permanent: vrem să fim o ţară prosperă, cu cetăţeni prosperi. Dar să ştiţi că prosperitate nu există fără libertate. Cei care au căzut sub gloanţele represiunii în decembrie 1989 nu au cerut nici pâini, nici salam. Au murit pentru libertate. Libertatea a fost câştigată greu în România, mai greu decât în orice altă ţară din lagărul comunist. A fost câştigată cu sânge. Ei bine, nu am avut nicio clipă capacitatea să îmi imaginez că după 30 de ani de la căderea comunismului, în România se vor reintroduce aceleaşi sisteme prin care comunismul a condus România 45 de ani: sistemul de teroare, sistemul de ascultare a telefoanelor, frăţia dintre securitate şi procuratură. (...) Ei bine, din perspectiva ALDE, ceea ce ne împiedică să progresăm mai mult şi mai bine este corupţia din statul paralel şi nedreptăţile pe care acesta le generează, abuzurile şi excesele cărora le-au căzut victime mii şi mii de oameni nevinovaţi. Vreau să eliberăm justiţia de prădătorii statului paralel", a spus Tăriceanu, în faţa a circa a o mie de membrii ALDE din Oltenia care au participat la prezentarea candidaţilor organizată la Centrul Multifuncţional din Craiova.

Preşedintele ALDE a mai spus că în ultimii 14 ani România a ajuns să fie dominată de un sistem paralel de putere care i-a eliminat pe toţi cei care nu au acceptat jocurile de culise, cum ar fi deciderea rezultatului alegerilor prezidenţiale "în sufrageria lui Gabriel Oprea, cu sprijinul lui Coldea, Dumbravă şi al procurorilor de la DNA, în frunte cu Kovesi".

"Din păcate, în ultimii 14 ani România a ajuns să fie dominată de acest sistem paralel de putere care a hotărât să-i elimine pe toţi cei care aveau curajul să stea drepţi, să nu se înconvoaie, să nu accepte jocurile de culise, să nu accepte ca rezultatul alegerilor în loc să fie decis de dumneavoastră., cetăţeni liberi, să fie decis în sufrageria lui Oprea, cu sprijinul lui Maior, cu sprijinul lui Coldea, cu sprijinul lui Dumbravă, cu sprijinul procurorilor de la DNA, în frunte cu Kovesi şi cu cei specializaţi în anchete care sunt absolut copiate după metodele din anii '50, cum sunt cei de la DNA Ploieşti, de la DNA Oradea sau de la DNA Braşov. La 30 de ani de la Revoluţie vom pune capăt infracţiunilor săvârşite de statul paralel, ilegalităţilor şi acestor nedreptăţi. Vreau să combatem corupţia în mod egal, în mod legal, democratic şi echilibrat. Lupta împotriva corupţiei nu trebuie să fie un prilej de răzbunare sau de eliminare a adversarilor politici. Nu este o vânătoare de vrăjitoare pentru că nu suntem într-o dictatură din lumea a treia", a mai afirmat liderul ALDE şi preşedinte al Senatului.

La întâlnirea electorală de la Craiova a participat şi fostul primar al municipiului Râmnicu Vâlcea Emilian Frâncu, care a executat mai bine de doi ani de închisoare fiind acuzat de fapte de corupţie.

"Văd în sală pe colegul nostru de la Vâlcea Emilian Frâncu, care a avut de îndurat abuzurile sistemului din România şi ca el probabil că sunt şi alţii, dar prezenţa lui aici în sală pe mine mă inspiră, pentru că îmi dau seama că trebuie să depăşim toate greutăţile cu care ne confruntăm pentru a ne atinge scopurile şi idealurile noastre", a spus Tăriceanu la începutul discursului său.