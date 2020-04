Călin Popescu Tăriceanu condamnă ferm ideea reîntoarcerii copiilor la şcoală: "Acest an nu este un an pierdut!"

Tăriceanu afirmă că felul în care Guvernul Orban a ratat startul luptei împotriva COVID-19 l-a făcut să-şi piardă încrederea în faptul că Executivul este capabil să organizeze întoarcerea în siguranţă la şcoală într-un timp atât de scurt: "Felul în care au ratat startul luptei împotriva virusului sau cum au rasolit “şcoala online” spune totul despre felul în care ei ar putea organiza într-un timp atât de scurt reîntoarcerea în siguranţă la şcoală. Aşa că, dacă nu vrem ca ai noştri copii să devină surse ambulante de răspândit viruşi, trebuie să ne luăm gândul că ei se vor întoarce la şcoală până în toamnă. Este un sacrificiu necesar".

Fostul prim-ministru recunoaşte că nu are o soluţie pentru copiii ai căror părinţi vor trebui să se întoarcă la muncă, însă evocă exemplul Belgiei, ţară în care şcolile organizează centre speciale în care pot sta copiii până la întoarcerea părinţilor de la serviciu: "Văd că în Belgia şcolile organizează în cadrul lor centre speciale unde pot sta copiii ai căror părinţi se întorc la muncă. Probabil că mulţi părinţi vor avea programe de muncă flexible deci şi aici va trebui să fie flexibilitate de orar. Şi măsuri de siguranţă. Vă provoc să dezbatem tema asta".

Tăriceanu abordează şi problema încheierii mediilor, dar şi a susţinerii Bacalaureatului şi Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a, propunând, în cazul Bacalaureatului, soluţia găsită de Franţa, "ţara care a inventat Bacalaureatul": "Revenind la școală. Cred că în acest an școlar mediile trebuie încheiate pe baza notelor de până acum. Cred, de asemenea, că bacalaureatul și evaluarea pentru cei din clasa a VIII-a trebuie finalizate tot în baza mediilor din anii precedenți. Dacă Franța, țară care a inventat Bacalaureatul propune soluția asta, nu văd de ce nu am lua-o și noi în calcul".

Preşedintele ALDE este de părere că autorităţile ar putea profita din plin de "vacanţa cea mai mare care a existat vreodată" pentru a pune lucrurile în ordine, atât în ceea ce priveşte programă de învăţământ, cât şi în ceea ce priveşte măsurile de protecţie împotriva coronavirusului: "Vacanța cea mai mare care a existat vreodată trebuie folosită de minister și de școli pentru a reface toate planurile pentru toamnă. Asta înseamnă mai puțini elevi în clase, orar decalat, programă școlară modificată în asemenea fel încât să se poată recupera materia din acest an, contracte pentru asigurarea cu măști de protecție, protocoale de dezinfecție periodică în sălile de clasă și mijloacele de transport, decizie cu privire la programul cornul și laptele, sistem de testare periodică a cadrelor didactice. Chiar credeți că actualii guvernanți, care nu au văzut coronavirusul nici când în Italia mureau sute de oameni pe zi, pot organiza așa ceva în 2-3 săptămâni?

În schimb se poate profită de această vacanță lungă pentru a repara și moderniza școlile, a face grupuri sanitare acolo unde nu există. Este un moment bun să se facă asta mai ales că avem de creat multe sute de mii de locuri de muncă".

Tăriceanu propune, totodată, ca cele trei cicluri - primar, gimnazial, liceal - să nu înceapă şcoala în aceeaşi zi, ci la o diferenţă de câteva săptămâni. În opinia lui, s-ar evita, astfel, şi aglomeraţia în şcoli, dar şi aglomeraţia în concedii.

"Pe lângă măsurile de protecție pe care le-am menționat cred că merită să discutăm despre posibilitatea că anul școlar să nu mai înceapă în aceeași zi pentru toți. Adică 15 septembrie nu va mai fi ziua când clopoțelul va suna pentru toți cum nici 15 iunie nu mai este ultima zi de școală. Cred că cele 3 cicluri școlare (primar, gimnazial și liceal) trebuie să înceapă cu o diferență de una sau două săptămâni între ele. Nu vreau să mă pronunț care primul și care ultimul. Motivul nu este doar cel al limitării aglomerației în școli, ci mai mult pentru evitarea aglomerației în concedii, pe plajă sau la munte. În plus, o măsură ca aceasta va avea rezultate pozitive pe gradul de ocupare al capacităților hoteliere și dăm astfel o mână de ajutor uneia dintre cele mai lovite industrii din România. Știu, sunt părinți, cum sunt și eu, care au un copil în clasa I și celălalt în clasa a VI-a, de exemplu. Cum ne împărțim să mergem în concedii? Da, e o problemă dar o problemă și mai mare este grija noastră pentru copiii noștri, să-i vedem mari, sănătoși și la casele lor", explică fostul premier.

La final, liderul ALDE ţine să sublinieze faptul că acest an nu este nici pe departe unul pierdut şi roagă părinţii să nu mai lase luare deciziilor pe mâna celor care s-ar face responsabili, în opinia sa, de situaţia în care ne aflăm: "Dragi elevi, părinți și dascăli, acest an nu este un an pierdut. Viața ne trece printr-o încercare din care putem să învățăm mai multe decât din orice carte. Haideți să nu ne panicăm. Să învățăm să conviețuim cu virusul până când un vaccin va fi disponibil. Așa că, haideți să dezbatem ce e de făcut. Să nu mai lăsăm decizii atât de importante doar pe mâna celor din cauza cărora suntem azi aici".