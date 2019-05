Călin Popescu Tăriceanu, după ce Dragnea a propus-o pe Gabriela Firea la alegerile prezidenţiale: Să nu ne pripim

”Am hotărât că vom face după aceste alegeri analize privitoare la candidatul la alegerile prezidențiale. Eu zic să nu luăm o decizie pripită. Noaptea este mereu un șfetnic bun.”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Liviu Dragnea a declarat, duminică, după anunţarea exit-poll-ului de la alegerile europarlamentare 2019, că "nu sunt rezultate care să bucure PSD, trebuie făcute analize". În privinţa candidaturii la Prezidenţiale, Liviu Dragnea a spus că "decizia se va lua în CEx", dar că din punctului lui de vedere, "analiza trebuie facuta intre Gabriela Firea si Calin Popescu Tăriceanu".

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat duminică, la sediul central al formaţiunii, după închiderea urnelor, că din discuţiile avute cu colegii săi se confirmă că numărul de voturi pe care s-a contat, calculat în cazul unei prezenţe la urne de maxim 35%, se va realiza, însă participarea record la scrutin diminuează ponderea ALDE.



"Noi ne-am fixat un obiectiv de număr de voturi. Acel obiectiv era calculat, aşa cum am văzut şi estimările institutelor de sondaje, pentru o participare la vot care ar fi urmat să fie între 30 şi maximum 35%. Participarea aceasta record sigur că ne diminuează ponderea, contând pe acelaşi număr de voturi. Discuţiile pe care le-am avut cu colegii noştri ne confirmă că voturile pe care am contat se vor realiza", a afirmat Tăriceanu duminică, la sediul central al ALDE, după închiderea urnelor.



Potrivit lui Tăriceanu, participarea "record" la urne diminuează ponderea ALDE.



"Este un număr foarte mare de votanţi, lucru care demonstrează că în România democraţia este vie şi e sănătoasă. Tuturor celor care au votat pentru noi, tuturor românilor care ne simpatizează, votul lor ne obligă şi ne bucură foarte mult. Rezultatele exit-poll sunt numai indicative, ceea ce este foarte important de acum încolo, şi profit să fac un apel la colegii noştri care sunt în secţiile de votare să urmărească până la capăt procesul de vot, care înseamnă din acest moment numărarea voturilor. Eu am încredere că îşi vor duce misiunea la bun sfârşit", a adăugat Tăriceanu.



Liderul ALDE a menţionat că deşi referendumul va fi validat, acesta "adânceşte falia din societatea românească".



"Aşa cum arată cifrele, cifrele, referendumul va fi validat, dar în ceea ce priveşte părerea mea nu mi-o schimb. Referendumul, din păcate, nu face decât să adâncească falia care există astăzi în societatea românească, amplificarea fiind de nedorit. Ceea ce eu îmi doresc este să adunăm din nou românii în jurul unui proiect comun. Cred că cei care ne vor reprezenta la Bruxelles, în Parlamentul European, au datoria să prezinte o Românie unită, o Românie care are un ţel comun care îşi doreşte să îşi apere şi să îşi promoveze interesele aşa cum fac şi alţi parlamentari din celelalte ţări europene", a mai spus Tăriceanu.