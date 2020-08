Călin Popescu Tăriceanu îl desfiinţează pe Nicuşor Dan: "Pare dinozaurul care nu înţelege nimic din lumea în care s-a trezit subit!"

"Nicușor Dan pare dinozaurul care, dezghețat după 60 de milioane de ani, nu înțelege nimic din lumea în care s-a trezit subit! Cum să-ți faci din lupta anticomunistă sloganul de campanie în anul 2020? Asta este oferta PNL la 30 de ani de la Revoluție: un candidat înghețat în lupta de clasă? PNL a uitat istoria cu "vin lupii", strategie care nu a funcționat nici în anii '90?

De la bun început această alianță nu a mirosit a bine. Să faci o alianță împotriva a ceva (să scoatem ciuma roșie din București - spun ei) și nu pentru bucureșteni mi se pare că este o palmă dată nouă tuturor. Asocierea PNL cu o structură ciudată care pare că vrea să ne ducă înapoi în vremea colectivizării nu este bine nici pentru ei și nici pentru noi. Bucureștiul are nevoie de soluții reale și nu de lupta de clasă de acum 70 de ani!

Este din ce în ce mai clar că Nicușor Dan nu are idee cum se pot rezolva problemele grave de trafic și, în lipsă de idei, o dă pe sloganuri anticomuniste!

Probabil la fel o să abordeze și problema încălzirii și a apei calde care cocoșează în fiecare iarnă bucureșteanul! Cu slogan de tipul "Ana, Luca și cu Dej bagă spaima în burgheji!"!!

Probabil că tot ideologic va trata și problema poluării, a siguranței cetățeanului sau pe cea a spațiilor verzi! Da, când nu ai nici un plan vii ori cu programe faraonice, ori o dai cu lupta de clasă.

Oameni buni, oare suntem pregătiți să încredințăm conducerea orașului nostru unui candidat care pare rupt de realitate, care uită în ce mileniu suntem?

Da, orașul nostru este în suferință, dar acești amatori nu sunt doctorii de care are nevoie, ci doar niște organizatori de parastase", scrie Călin Popescu Tăriceanu pe pagina de facebook.

Reamintim că preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei, el propunându-şi ca Bucureştiul să devină „o mare metropolă".

„Foarte mulţi cred că Bucureştiul poate să devină un pol de atracţie turistică. Da, poate, dar trebuie să fim realişti că nu ne putem compara cu Viena, care este o capitală imperială. Bucureştiul are atuurile lui (...) care trebuie potenţate - viaţa culturală, academică, universitară - domeniul IT este un domeniu de excelenţă al Bucureştiului. (...) Experienţa pe care am căpătat-o ani de zile în funcţiile publice - ministru al Industriilor şi Comerţului, premier şi preşedinte al Senatului - îmi este foarte utilă şi trebuie pusă în slujba cetăţenilor, oraşului Bucureşti. Sunt născut, crescut, educat aici. Îmi doresc ca Bucureştiul să devină o mare metropolă", a spus Tăriceanu după depunerea candidaturii.

