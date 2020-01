Călin Popescu Tăriceanu, umilit de Marian "Ceauşescu" în faţa Parchetului General. Incidentul a fost transmis live VIDEO

UPDATE: Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat la ieşirea de la Parchetul General că nu are emoţii în legătură cu dosarul în care a fost citat miercuri, afirmând că ar fi vorba despre confuzii pe care le fac procurorii cu privire la funcţionarea Senatului.



"Astăzi nu am dat nicio declaraţie, am cerut dosarul pentru studiu şi după ce voi studia dosarul, voi putea spune mai multe. Nu am nicio emoţie, pentru că aici cred că sunt anumite confuzii pe care le face Procuratura în legătură cu funcţionarea Senatului şi atribuţiile preşedintelui", a spus Tăriceanu.



Fostul preşedinte al Senatului a confirmat, totodată, că i-a fost adusă la cunoştinţă calitatea de suspect în dosarul ce vizează săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privire la un senator.

Parchetul General efectuează o anchetă in rem cu privire la fapte de abuz în serviciu şi uzurpare a unor calităţi oficiale. Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri care ar putea să îi vizeze pe Călin Popescu Tăriceanu şi pe Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu.

Ancheta vizează modul în care Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu, a fost menţinut în funcţie cu toate că, în anul 2015 magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au declarat, definitiv, incompatibil după ce a avut afaceri cu instituţii ale statului. Tăriceanu ar fi vizat de această anchetă deoarece, în calitate de preşedinte al Senatului, nu ar fi dat curs, în 2017, solicitării Agenţiei Naţionale de Integritate de a-l elibera din funcţie de Marciu.

Astfel, liderul ALDE s-a prezentat miercuri la Parchetul General, unde îniante să intre a fost luat în primire de Marian "Ceauşescu", acesta chiar împingându-l. Tăriceanu nu a ripostat și nici nu a făcut vreo declarație.

Întregul incident în clipul de mai jos: