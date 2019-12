Camelia Bogdan: Şeful Inspecţiei Judiciare Lucian Netejoru este protejat de Laura Codruţa Kovesi

Actualul şef al Parchetului European, Kovesi, ar fi preluat dosarele vizându-l pe șeful Inspecţiei Judiciare de la DNA Oradea și Constanța, unde Camelia Bogdan a făcut plângerile și le-ar fi clasat. În schimb, Inspecţia Judiciară ar fi făcut ceva pentru a servi intereselor DNA, mai afirmă judecătorul, într-un interviu pentru Newsweek.



"Inspecţia Judiciară nu avea competenţe să investigheze incompatibilităţile de ordin extrajudiciar ale magistraţilor. Pentru aceste verificări se apelează la Agenţia Naţională de Integritate. Inspecţia Judiciară a încălcat competenţele ANI. Mai mult decât atât, având un raport al ANI, i-a nesocotit afectele şi m-a trimis în judecata disciplinară cu încălcarea atribuţiilor prevăzute de lege. Toate (plângerile) au fost clasate. Eu i-am făcut trei plângeri penale domnului Lucian Netejoru. Două plângeri penale au fost înregistrate la Oradea şi una a fost înregistrată la Constanţa. Pentru cea de la Constanţa s-a început urmărirea penală in rem. Am înţeles că ar fi dobândit şi calitatea de suspect, deoarece domnul Lucian Netejoru ar fi încercat să acrediteze în instanţă că nu ar fi făcut parte din MLNR niciodată şi s-a judecat în contradictoriu cu mine respectiva plângere penală. Toate au fost clasate. Eu mi-am dat seama că are protecţia la DNA - Structura centrală, dar de fiecare dată doamna procuror-şef al DNA, doamna Laura Codruşa Kovesi, a preluat aceste dosare, au fost trecute pe linie moartă de către procurorii DNA şi în cele din urmă li s-a dat clasare fără a se administra un minim de dovezi. Practic, cu excepţia unei adrese la MLNR, în dosarele domnului Lucian Netejoru nu s-a administrat nicio probă. Nu cred că a fost mai mult de un troc sau sunt apărate alte interese. Au fost servicii contra servicii prestate illo tempore de către Inspecţia Judiciară şi DNA", a afirmat Camelia Bogdan.



Camelia Bogdan a fost exclusă de două ori din magistratură, prima dată în 2017 și a doua oară în 2018. După prima excludere, judecătoarea a câștigat, la Înalta Curte, procesul împotriva CSM, i-a fost diminuată sancţiunea și s-a întors, pentru scurt timp, în sistemul de justiție. La câteva luni, însă, CSM a decis o nouă excludere a ei din magistratură. Și această decizie a fost atacată în instanță de Camelia Bogdan, însă nu există încă o decizie a judecătorilor Curții Supreme.