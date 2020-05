Camelia Potec e şocată şi bulversată: "Îmi vine să plâng. Ministerul ne interzice accesul în bazine, iar preşedintele deschide plajele"

"Am avut azi o întâlnire la Ministerul Sănătăţii şi, din păcate, sunt şocată şi bulversată de ceea ce se întâmplă. Pentru că am avut nişte discuţii înăuntru în care ni s-a spus că nu se pot deschide bazinele pentru sportivi pentru că prin apă se transmite foarte, foarte rapid virusul COVID-19. Am întrebat acolo de ce sportivii de performanţă nu pot avea acces la bazine, cu reguli stricte de igienă, dar alţii vor putea să intre, de exemplu, să înoate în mare, unde nu există apă cu clor, nu există reguli, unde te poate lovi un val şi contactul între persoane este foarte posibil. Iar specialiştii de la Ministerul Sănătăţii mi-au garantat că nici nu se pune în discuţie să se deschidă plajele şi să se intre în apă la mare. Iar la cinci minute după ce am ieşit din întâlnirea de la minister aflu că preşedintele Iohannnis a anunţat deschiderea plajelor la mare începând cu 1 iunie. Deci Ministerul Sănătăţii ne spune nouă că înotul este foarte, foarte periculos, că virusul se transmite uşor prin apă, iar în acelaşi timp preşedintele deschide plajele. Unii spun un lucru, preşedintele spune altceva", a afirmat Camelia Potec, pentru Agerpres.

"Mie îmi vine să plâng pentru că şi dacă accept argumentul că virusul se transmite foarte uşor prin apă, mi s-ar părea normal ca această regulă să se aplice pentru toată lumea. Nu unii, şi mă refer aici la toată populaţia, să aibă acces la plaje şi să poată înota în mare, iar sportivii de performanţă, care şi-au dedicat viaţa sportului pentru a-şi reprezenta ţara, să fie blocaţi în casă şi să nu se poată pregăti în bazine. Apa din bazine este tratată cu clor, dar cea din mare, chiar dacă are o suprafaţă mai mare, nu este, şi pericolul este mai mare.

Deci sportivii nu se pot antrena în bazine, dar dacă doresc, aşa cum a spus preşedintele, de la 1 iunie pot merge la mare să ia contact cu apa. De asta mă doare şi îmi vine să plâng... pentru că Ministerul Sănătăţii mi-a spus că nimeni nu va avea acces la apă, fie ea în bazin sau în mare, dar 5 minute mai târziu preşedintele anunţă că plajele se deschid. Practic, mesajul autorităţilor pentru sportivii de performanţă acesta este în momentul de faţă: "Nu aveţi voie în bazine, dar duceţi-vă la mare dacă vreţi să înotaţi''. Însă eu le transmit sportivilor să nu facă aşa, să mai rabde două săptămâni şi să demonstreze că sunt nişte campioni. Asta chiar dacă autorităţile le taie practic acest drept de a practica sport de performanţă", a adăugat Camelia Potec.

Campioana olimpică de la Atena 2004 speră să nu fie vorba despre rea voinţă din partea autorităţilor, ci doar o proastă comunicare între Ministerul Sănătăţii şi Preşedinţie.

"Eu nu am absolut nicio explicaţie... pare că e o lipsă totală de comunicare. Noi acceptăm să ni se spună că apa e un pericol şi că trebuie să mai stăm fără pregătire, dar nu putem să acceptăm când vedem că de fapt pe hârtie e altceva. Pentru că ori e o proastă comunicare între minister şi preşedinţie, ori nu le pasă de aceşti oameni care şi-au dedicat viaţa sportului. Sper să nu fie rea voinţă, ci pur şi simplu o proastă colaborare între ei. Mie mi se pare corect ca regulile să fie la fel pentru toată lumea. Dacă oferim populaţiei posibilitatea să înoate de plăcere în mare, aşa ar trebui să le oferim posibilitatea sportivilor legitimaţi să se pregătească în bazine cu apă tratată cu clor şi respectând reguli stricte. Eu personal nu mai înţeleg nimic. O să merg şi eu de curiozitate la mare pe 1 iunie să văd câtă lume înoată acolo. Iar apoi o să merg din nou la Ministerul Sănătăţii să îmi spună de ce oamenii au putut merge la mare, iar sportivii nu au putut intra în bazine. Mi se pare normal ca şi sportivii să aibă acelaşi drepturi ca toţi oamenii. Mai ales că sportivii pot respecta regulile şi restricţiile, ceea ce nu se poate spune despre toţi oamenii care merg la mare", a precizat ea.

Bazinele s-ar putea deschide pentru sportivi începând cu 15 iunie, dar numai după ce Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern va aduce documente şi dovezi că în alte ţări din Europa înotătorii de performanţă se pregătesc deja în bazine.

"Mi s-a spus că poate se deschid bazinele pentru sportivi începând cu 15 iunie, dar pentru asta trebuie să aducem noi documente şi dovezi cu ceea ce se întâmplă în străinătate. Pentru că Ministerul Sănătăţii nu a aflat că în alte ţări, ca Italia de exemplu, înotătorii de performanţă au început pregătirea în bazine. Într-adevăr, bazinele pentru agrement nu s-au deschis nicăieri în Europa, dar toată lumea a început cu sportul de performanţă. În momentul de faţă lotul olimpic este în cantonament la Izvorani, cinci sportivi, trei la înot şi doi la sărituri. Ei sunt acolo în cantonament şi au acces la bazin. Deci bazinul de la Izvorani este excepţia, acolo e singurul bazin deschis din România la ora actuală", a menţionat Camelia Potec.

Sportivii de performanţă de la anumite discipline şi-au reluat antrenamentele centralizate în 15 mai, dar în condiţii speciale, aceştia fiind testaţi înainte de intrarea în cantonament şi obligaţi să se pregătească în grupuri restrânse respectând în acelaşi timp distanţarea socială. Autorităţile nu au permis însă la acel moment reluarea pregătirilor în bazine, considerând că riscul răspândirii virusului este mult mai mare în apă.