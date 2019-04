Cancerul care afectează mulţi bărbaţi români ar putea fi tratat cu o singură şedinţă de radioterapie

Noul studiu, prezentat la congresul anual organizat de Societatea Europeană de Radioterapie şi Oncologie (ESTRO), a descoperit că noua tehnică medicală este sigură şi eficientă pentru tratarea acelor pacienţilor care au fost diagnosticaţi cu o formă cu risc redus a acestei boli.



Metoda a avut succes şi în tratarea unor pacienţi cu forme de cancer de prostată cu risc mediu şi cu risc ridicat, însă specialiştii consideră că au nevoie de studii suplimentare pentru ameliorarea acestor rezultate.



Noul tratament, cunoscut sub numele de "brahiterapie cu doză înaltă", canalizează radiaţia direct către tumori folosind un set de tuburi minuscule.



Brahiterapia este deja folosită în anumite spitale, dar în prezent, la fel ca în cazul celor mai multe tipuri de radioterapie, îi obligă pe pacienţi să meargă de mai multe ori la spital pentru a primi tratamente cu doză scăzută pe parcursul mai multor zile sau chiar săptămâni.



În cadrul noului studiu, cercetători de la Mount Vernon Cancer Centre din Londra şi de la The Christie NHS Foundation Trust din Manchester au studiat progresele obţinute pe un eşantion alcătuit din 441 de bărbaţi cu cancer de prostată.



Pacienţii au fost împărţiţi în grupuri cu risc scăzut, mediu şi ridicat de propagare a cancerului. Cu toţii au fost trataţi cu o singură şedinţă de radiaţie cu doză înaltă în spitale din Marea Britanie între anii 2013 şi 2018.



Deşi 166 dintre ei au beneficiat şi de terapie hormonală, niciunul dintre participanţi nu a suportat o intervenţie chirurgicală şi nici şedinţe de chimioterapie.



După doi ani, 94% dintre pacienţi nu au prezentat semne de revenire a cancerului, potrivit nivelului de antigen specific prostatic (PSA) - care poate să indice prezenţa bolii - în fluxurile lor sangvine, au precizat autorii cercetării.



După trei ani, 88% dintre pacienţi nu prezentau semne de reapariţie a cancerului. Procentul a fost de 100% în grupul de pacienţi cu risc scăzut, 86% în grupul cu risc mediu şi 75% în grupul cu risc ridicat.



Cancerul de prostată a revenit la 15 dintre pacienţi, iar pentru alţi 10 pacienţi boala s-a răspândit în alte părţi ale corpului.



Hannah Tharmalingam, cercetătoare la Mount Vernon Cancer Centre şi The Christie NHS Foundation Trust, spune că noul tratament generează foarte puţine efecte secundare şi consideră că metoda permite o creştere în viitor a dozei pentru pacienţii din categoria cu risc înalt de propagare a cancerului.



Studiul a fost prezentat la congresul ESTRO 38 organizat în oraşul italian Milano.