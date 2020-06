Când se vor redeschide bisericile. Anunţul premierului Ludovic Orban

Credincioşii nu vor putea intra, încă, în interiorul bisericilor, începând cu 15 iunie, dată la care vor fi introduse noi măsuri de relaxare

"Am discutat in zona religioasa cu Preafericitul Pariarh si alti lideri religiosi. Le-am spus ca vom deschide la un moment dat bisericile, dar aceasta decizie trebuie luata cu precautii maxime si intr-o perioada in care nivelul de raspandire a virusului este foarte scazut. La biserica este un spatiu inchis, unde oamenii stau inghesuiti. Sa fim seriosi, nu poti sa te duci cu jandarmii sa verifici masurile de distantare. Este o chestiune si de autoreglementare din partea bisericii", a explicat premierul Ludovic Orban la B1TV.

"Preotii nu pot sa tina slujbele cu masca pe figura. Cei care canta in cor nu pot sa cante cu masca pe fata. Daca unul e bolnav, ii imbolnaveste pe toti. Eu am incredere in biserici ca au puterea de organizare. Pe de alta parte, este inca acest virus", a completat Ludovic Orban.

Accesul în biserici, interzis şi după 15 iunie! BOR: "Revenirea în interiorul bisericilor, adecvată actualei realităţi sociale"

În prezent, preoţii pot face slujbe doar în spaţii deschise, în curţile bisericilor.