Cannes 2019. Veteranii concurează cu tinere speranţe pentru prestigiosul Palme d'Or

Poveşti despre crime, vedete, Hollywood, islamismul radical şi lecţiile oferite de istorie sunt în meniul celei de-a 72-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, care se va desfăşura în perioada 14 - 25 mai, scrie mediafax.ro.

"Veţi vedea regizoare, filme de debut, americani, zombi, manipulări genetice", a anunţat directorul artistic al festivalului, Thierry Fremaux, în conferinţa în care a dezvăluit lungmetrajele care concurează anul acesta pentru Palme d'Or.

Regizorul american Jim Jarmusch vine cu o comedie cu zombi, "The Dead Don't Die", care va fi proiectată în deschiderea evenimentului. Cu Bill Murray, Adam Driver şi Iggy Pop, acesta este unul dintre cele patru filme americane din competiţia internaţională, potrivit dpa.com.

Un altul este "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, care va aduce o pleiadă de staruri pe Croazetă. Având acţiunea situată în 1969, la Hollywood, şi pe fundal oribilele crime săvârşite de secta lui Charles Manson, printre care şi asasinarea actriţei Sharon Tate, filmul lui Tarantino îi are în distribuţie pe Leonardo DiCaprio, Brad Pitt şi Margot Robbie şi va avea premiera la Cannes la 25 de ani de când regizorul a obţinut premiul Palme d'Or pentru "Pulp Fiction".

Actriţa americană Elle Fanning şi cineaştii grec Yórgos Lánthimos şi francez Robin Campillo se numără printre membrii juriului internaţional al festivalului, prezidat de regizorul mexican Alejandro González Iñárritu. Lor li se vor alătura creatorul de benzi desenate şi regizorul francez Enki Bilal (Bug), scenarista şi regizoarea americană Kelly Reichardt, regizoarea italiană Alice Rohrwacher, regizorul polonez Pawel Pawlikowski şi actriţa şi regizoarea Maïmouna N'Diaye, din Burkina Faso.

Starul pop Elton John este aşteptat pe Croazetă pentru premiera filmului "Rocketman", o biografie a sa regizată de londonezul Dexter Fletcher.

Cannes îi va aduce un omagiu şi superstarului fotbalului Maradona, cu un documentar regizat de britanicul Asif Kapadia, care include şi imagini inedite din viaţa argentinianului.

Ambele filme vor fi proiectate în afara competiţiei.

Anul acesta, competiţia oficială include şi patru regizoare, cunoscută fiind problema lipsei de vizibilitate cu care se confruntă femeile în industrie: austriaca Jessica Hausner, franco-senegaleza Mati Diop şi franţuzoaicele Celine Sciamma şi Justine Triet.

Însă numărul acestora este mic în comparaţie cu selecţiile altor festivaluri de categorie A, precum cel de la Berlin, unde, anul acesta, aproape jumătate din filmele din competiţie au fost semnate de regizoare.

Până în prezent, neozeelandeza Jane Campion este singura femeie care a obţinut premiul Palme d'Or, cu "Pianul/ The Piano", în 1993.

În competiţia oficială de la Cannes de anul acesta nu au fost incluse filme realizate de cineaşti mari cu ajutorul platformei de streaming Netflix. Organizatorii festivalului şi cei de la Netflix sunt blocaţi într-un conflict considerat definitoriu în dezvoltarea cinema-ului modern, micile versus marile ecrane. Organizatorii festivalului consideră că filmele produse de Netflix nu respectă regulile de eligibilitate, printre care se numără difuzarea producţiilor în cinematografele din Franţa.

Printre ceilalţi regizori din competiţia oficială se mai numără spaniolul Pedro Almodovar, pentru a şasea oară în cursa pentru Palme d'Or - nu a obţinut niciodată trofeul -, cu "Pain and Glory", dar şi britanicul Ken Loach, membri al exclusivistului club al celor care deţin două mari trofee ale acestui eveniment. Loach revine pe Croazetă cu "Sorry I Missed You".

Belgienii cunoscuţi ca fraţii Jean-Pierre şi Luc Dardenne speră să scrie istorie la Cannes, după două trofee Palme d'Or, cu "The Young Ahmed", o poveste despre islamismul radical.

Există însă şi debutanţi în competiţia oficială - nu şi pentru restul secţiunilor din Festivalul de la Cannes -, precum românul Corneliu Porumboiu, care concurează cu "La Gomerra".

Regizorul independent american Terrence Malick se întoarce şi el la Cannes, cu "A Hidden Life", la opt ani după ce a obţinut premiul Palme d'Or pentru "The Tree of Life".

Din competiţia pentru prestigiosul premiu Palme d'Or 2019 fac parte următoarele 21 de pelicule:

"The Dead Don't Die", de Jim Jarmusch

"Pain and Glory", de Pedro Almodovar

"The Traitor", de Marco Bellocchio

"The Wild Goose Lake", de Diao Yinan

"Parasite", de Bong Joon-ho

"Young Ahmed", de Jean-Pierre Dardenne şi Luc Dardenne

"Oh Mercy!", Arnaud Desplechin

"Atlantique", de Mati Diop

"Matthias and Maxime", de Xavier Dolan

"Little Joe", de Jessica Hausner

"Sorry We Missed You", de Ken Loach

"Les Miserables", de Ladj Ly

"Mektoub, My love: Intermezzo", de Abdellatif Kechiche

"A Hidden Life", de Terrence Malick

"Bacurau", de Kleber Mendonça Filho şi Juliano Dornelles

"La Gomerra/ The Whistlers", de Corneliu Porumboiu

"Frankie", de Ira Sachs

"Portrait of a Lady on Fire", de Céline Sciamma

"It Must Be Heaven", de Elia Suleiman

"Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino

"Sibyl", de Justine Triet

În 2018, premiul Palme d'Or a revenit producţiei japoneze "Shoplifters", de Kore-eda Hirokazu, care ulterior a fost nominalizată la premiul Oscar pentru film străin.