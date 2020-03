Canonul cel Mare. Cum si cand se citeste? De ce este bine sa-l citesti in Postul Mare

"Esenta acestui canon este pocainta, parerea de rau a tuturor credinciosilor si clericilor, monahilor, pentru viata traita uneori nu intotdeauna in conformitate cu poruncile lui Dumnezeu si legile evanghelice. Pentru a intelege foarte bine ce asteapta Dumnezeu de la noi, in acest Canon, de o frumusete literara deosebita si foarte profund din punct de vedere duhovnicesc, ne sunt prezentate pilde de smerenie, de cainta, de umilinta ale unor sfinti si drepti ai Vechiului Testament, fiecaruia fiindu-ne adresat indemnul de a calca pe urmele lor in drumul nostru duhovnicesc spre sarbatoarea Invierii Domnului nostru Iisus Hristos", a spus preotul Ionel Popescu, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Timisoarei.

Canonul cel Mare. Cine este Sfantul Andrei Criteanul?

Sfantul Andrei Criteanul s-a nascut la Damasc in jurul anului 660, sub stapanire musulmana, intr-o familie crestina care i-a dat o educatie aleasa. Mai tarziu, el devine monah in „Fratia Sfantului Mormant" de la Ierusalim, fapt pentru care a fost mai tarziu supranumit si „Ierusalimiteanul". Curand devine secretar al patriarhului de Ierusalim, iar in 685, in calitate de delegat al acestuia, semneaza la Constantinopol actele Sinodului VI Ecumenic, care a condamnat in 681 erezia monotelita (a unei singure vointe in persoana Domnului nostru Iisus Hristos).

Monahul Andrei ramane in Constantinopol unde i se incredinteaza conducerea unei importante opere social-filantropice, in special conducerea unui orfelinat si a unei case pentru batrani, lucrare sociala foarte populara pentru Biserica bizantina din acea vreme. In anul 692, a fost ales episcop de Gortyna, in Creta. De aici a primit si numele de „Cretanul" sau „Criteanul", pe care i l-a dat traditia bisericeasca.

Andrei Criteanul a fost un mare episcop misionar. A construit biserici, a infiintat manastiri, a dezvoltat lucrarea filantropica a Bisericii, s-a ocupat de educatia tineretului din eparhia sa, a ajutat pe crestinii care au suferit datorita incursiunilor musulmanilor in insula etc. A fost un bun predicator, iar pentru a incuraja participarea poporului la viata liturgica a Bisericii, a compus o multime de imne liturgice. El este considerat cel dintai autor de canoane liturgice, intre care cel mai renumit este Canonul cel Mare, care a intrat in cartea Triodul si constituie o piesa liturgica deosebit de importanta pentru perioada Postului Sfintelor Pasti.

Sfantul Andrei Criteanul a trecut la viata vesnica in anul 740, pe cand se intorcea de la Constantinopol spre Creta. De aceea, mormantul sau se afla nu in Creta, ci in localitatea Eresos din insula Mitilina – Lesbos.

Ce este Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul?

Canonul cel Mare este un canon de pocainta, adica un lung imn liturgic (peste 250 stihiri), alcatuit din 9 cantari bogate, compuse la randul lor din stihiri scurte de pocainta, ritmate de invocatia „Miluieste-ma, Dumnezeule, miluieste-ma!", cerere care aminteste de rugaciunea vamesului din prima duminica a perioadei Triodului.

Canoanele liturgice au aparut la sfarsitul secolului al VII-lea si inceputul secolului al VIII-lea, inlocuind in mare masura imnele liturgice numite „Condac". Totusi, intre cantarea a 6-a si a 7-a a fiecarui Canon se mai pastreaza un Condac urmat de un Icos. Canoanele au fost compuse la inceput de crestini sirieni elinizati din Palestina, sunt mai sobre din punct de vedere muzical si au un continut teologic mai accentuat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.