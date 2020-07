Capitala României, în topul celor mai bune oraşe din Europa pentru IT. Pe ce loc se situează Clujul şi Iaşiul

Capitala României a fost plasată pe locul 7 din 25 de oraşe europene din punct de vedere al oportunităţilor pentru startup-uri şi tehnlogie, în clasamentul Tech Cities of the Future realizat de fDi, divizie a Financial Times, şi compania TNW (The Next Web). De asemenea, oraşele Iaşi şi Cluj ocupă locurile 2 şi 3 în categoria celor mai bune 10 oraşe din punct de vedere al costurilor.