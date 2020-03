Caramitru ameninţă BOR cu instanţa: "Biserica e deja o organizatie extremistă"

"Dacă până și Basescu (șeful partidului ăla in care e și Mike Neamtu și Papahagi și alții profund habotnici) spune ca trebuie Închise bisericile ca e risc enorm de propagare. Înseamnă ca avem dreptate când cerem asta. Însă BOR e deja o organizatie extremistă. Purtătorul de cuvânt sare in sus zilnic și urlă ca in nici o situație biserica nu va intra in carantina. Ca in nici o situație nu vor evita sa folosească aceeași lingurița pentru toți.

Dacă doamne ferește se întâmpla propagare de acolo și bătrânii care au fost la slujbe încep sa moară. Eu va promit - ii dau in judecata penală pe cei din BOR. Și fac și petiție - sa fim mii de oameni care îi dau in judecată", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.