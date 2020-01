Care a fost ultima întâlnire publică a Cristinei Ţopescu. Cu cine s-a văzut şi ce o preocupa pe jurnalistă

În a doua zi a Crăciunului, pe 26 decembrie, Cristina Ţopescu s-a întâlnit cu şeful ei, Alexandru Răducanu, patronul postului de televiziune Canal 33. Cei doi au băut o cafea, iar jurnalista părea destul de bine, nimic de pe chipul sau din atitudinea ei neanticipând tragedia care avea să se întâmple peste numai câteva zile.

"Draga noastră colegă, Cristina Țopescu, a plecat dintre noi. Sunt atât de șocat de veste încât îmi e greu să îmi adun gândurile. Am văzut-o ultima oară în preajma Crăciunului, pe 26 decembrie, la o cafea. Ne-am întâlnit să rezolvăm ceva legat de televiziune.

Părea ok. Preocupată de de-ale vieții, dar ok. Am învățat de la ea cum să fii un profesionist care își respectă standardele, și totuși modest, cum să ai respect și grijă și pentru cuvântul dat, cum să ai demnitate și să îți urmezi crezurile. Dumnezeu să te primească în Lumina Sa, dragă Cristina", a scris Alexandru Răducanu, pe Facebook.