Care este, de fapt, relaţia dintre Delia şi Loredana Groza: "Motivul pentru care nu am avut o relaţie de prietenie a fost pentru că..."

"Am avut până acum aproximativ două săptămâni în care am filmat pentru audițiile „X Factor sezonul 9, iar în acest timp ne-am văzut zi de zi și ne-am cunoscut mai bine, am schimbat idei, povești.

Nu am avut niciodată altă relație în afara perioadei în care am lucrat împreună pentru o campanie, iar până când ne-am regăsit la „X Factor ne-am intersectat doar înainte de concerte și ne-am salutat. Cred că motivul pentru care nu am avut o relație strânsă de prietenie a fost pentru că nu am avut contextul, însă mereu ne-am apreciat și ne-am respectat ca artiști.

Admir creativitatea ei și faptul că s-a reinventat în tot acest timp și a rezistat în această piață, fiind mereu actuală! Totodată, îmi place faptul că este un om și un artist cu identitate, nu merge cu valul și nu a făcut copromisuri, muzical vorbind, ci a făcut mereu doar ce i-a plăcut și a reprezentat-o", a declarat Delia pentru Viva.ro.

Loredana Groza, dezvăluiri dureroase din copilărie

După ce în ultima vreme au apărut tot mai multe filmuleţe cu tineri agresaţi de colegi sau părinţi, artista şi-a amintit că a avut parte şi ea de astfel de momente neplăcute.

În cadrul unu interviu, Loredana Groza a vorbit despre anumite momente mai puțin plăcute din copilăria sa. „Cu toții la un momentdat în copilăria noastră am avut momente de genul ăsta. Chiar dacă acum ele sunt mai violente și mai mediatizate, din cauza internetului, cu siguranță lumea s-a schimbat și toleranța noastră a devenit intorență.

Nu mai tolerăm oamenii care nu sunt ca noi, nu îi acceptăm pe cei care sunt vulnerabili. Pentru mulți vulnerabilitatea este o slăbiciune, eu cred că a fi vulnerabil e un semn de putere, că poți să te lași deschis, să nu te prefaci că ești altfel și asta este un fel de maturitate pentru mulți copii, ei sunt mult mai puternici ca atacatorii.

Pentru mine este o durere imensă, să știu că sunt atâția copii care suferă, care nu pot să vorbească de teamă și în continuare scietate, părinții, profesorii, nu fac nimic pentru asta. Într-o școală cred că se trece cu vederea, ca și cum ar fi ceva normal dar cred că ține de fiecare dintre noi și de cei apropiați să existe niște reguli mult mai dure legate de aceste umilințe la care sunt supuși copii.

Trauma care se creează este o traumă pe care o porți cu tine o viață întregă, copilul pătrează acest complex de inferioritate, o spun din propria experiență. Am trăit și eu momente de genul ăsta, fratele meu poartă ochelari și când a venit la școală cu lentile groase, toată lumea îl poreclise „chio chio”, și pe mine sora lui „chio chio”.

Sună amuzant acum, dar pentru mine era dureros, nu suportam ca fratele meu să fie umilit și în gura mare să i se spune așa doar pentru că avea ochelari. Pe vremea aceea ochelarii însemnau că ai un handicap fizic, copii îl strigau și „aragaz cu patru ochi”. Acum toată lumea se controlează, atunci era mai dificil.

O altă perioadă în care eram tratată incorect, și chiar de profesori, a fost după ce am început să cânt, să apar la televizor. Aveam un profesor de tehnologie care îmi spunea „hai Steluța, la tablă, hai să te vedem, că la televizor ești mare și tare”. Voia să mă pună jos. Nu m-a descurajat, eram deja în perioada în care luasem contact cu succesul, asta își dă o anumită putere, încredere. Mă lăsam și nu comentan, înghițeam în sec, ștergeam o lacrimă în colțul ochiului”, a relatat vedeta.