Care mai e starea de sănătate a Adelinei Pestriţu, după ce anunţat că s-a infectat cu coronavirus

Fanii au devenit îngrijoraţi, dorind să afle cum se mai simte fosta prezentatoare tv. Bunul ei prieten, hairstylistul Adrian Perjovschi, îi linişteşte pe toţi şi le transmite că Adelina se simte bine în momentul de faţă.

„Da, e bine. Am vorbit în fiecare zi cu ea la telefon și e bine’, a precizat el.

Care au fost primele simptome

Adelina Pestrițu a primit un rezultat pozitiv pentru coronavirus, iar bruneta i-a anunţat pe fani acest lucru, cu lacrimi în ochi, în miez de noapte.

Şi-a dat seama că ceva nu e în regulă atunci când a mâncat o ciocolată şi a realizat că a rămas fără gust şi miros, motiv pentru care s-a dus să se testeze.

"Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros. Nu a fost o senzație pe care am avut-o brusc, totul s-a întâmplat treptat. Înainte să intru în starea de panică am zis să-mi dau singură un test. Mi-am făcut o cafea, am pus o două lingurițe de miere și mi-am dat seama că îmi dispare gustul treptat. Am mirosit cel mai puternic parfum pe care îl aveam și aveam aceeași senzație", a povestit ea.

S-a prezentat de urgenţă la spital şi şi-a făcut testul de COVID, care a ieşit pozitiv, din păcate.

„Din păcate, zilele trecute, am intrat în contact cu un bolnav de Covid, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros. Am făcut un test, testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului. Aștept să fiu internată. Cei din familia mea vor fi testați, respectiv Zeni, bunicii. Soțul a ieșit negativ. Vă țin la curent", a spus Adelina Pestriţu.