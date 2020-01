Carlos Ghosn s-a întâlnit cu preşedintele Libanului, după evadarea din Japonia

Ghosn a fost primit călduros de către preşedintele Aoun, după ce a zburat la Beirut via Istanbul, iar acum este binedispus şi combativ, simţindu-se în siguranţă, conform surselor citate. În timpul întâlnirii cu preşedintele, Ghosn i-a mulţumit lui Aoun pentru sprijinul acordat lui şi soţiei sale Carole în timp ce se afla în detenţie. Ghosn are acum nevoie de protecţia şi securitatea guvernului său, după ce a fugit din Japonia, au spus sursele. Un consilier media al preşedinţiei libaneze a negat că cei doi s-ar fi întâlnit.



Autorităţile libaneze au spus că nu va fi nevoie să se ia măsuri legal împotriva lui Ghosn, pentru că acesta a intrat legal în ţară, cu un paşaport francez, cu toate că paşapoartele francez, libanez şi brazilian se află la avocaţii săi în Japonia, transmite News.ro.



Ministerele de Externe din Franţa şi Liban au anunţat că nu au cunoştinţă despre circumstanţele călătoriei acestuia. Libanul nu are acord de extrădare cu Japonia, unde Ghosn este judecat pentru delicte financiare, pe care le neagă.



Potrivit termenilor eliberării pe cauţiune, Ghosn era în arest la domiciliul său din Tokyo şi avea camere de supraveghere instalate la intrare. El nu a putut comunica cu soţia sa Carole, iar utilizarea internetului şi a altor forme de comunicare îi erau restricţionate.



Sursele au spus că ambasadorul libanez în Japonia l-a vizitat zilnic pe parcursul detenţiei.



În timp ce o parte din presa libaneză a relatat că Ghosn a fost scos din casă într-o cutie de instrumente muzicale după un concert care a avut loc la locuinţa sa, soţia acestuia a spus că informaţia este o ficţiune.



Aceasta a refuzat să ofere detalii despre ieşirea din Japonia a unuia dintre cei mai apreciaţi titani ai industriei auto. Informaţiile furnizate de cele două surse sugerează o evadare planificată cu grijă despre care au avut cunoştinţă puţine persoane.



Potrivit surselor, planul a fost pregătit de o firmă privată de securitate, timp de trei luni, şi a inclus transportul lui Ghosn cu un avion privat la Istanbul, înainte de a pleca la Beirut. Nici pilotul nu a ştiut că Ghosn este la bord.



”A fost o operaţiune profesionistă de la început şi până la sfârşit”, a spus una dintre surse, în timp ce cealaltă sursă a spus că starea de sănătate a lui Ghosn este bună.



Într-o declaraţie scrisă, Ghosn a afirmat după sosirea în Liban că ”a scăpat de injustiţie şi de persecuţia politică” şi că va comunica cu presa săptămâna viitoare. Surse apropiate acestuia au spus că nu doreşte să ofere detalii referitoare la evadare, pentru a nu îi pune în pericol pe care care l-au ajutat în Japonia.



Ghosn stă la locuinţa unei rude a soţiei sale, dar intenţionează să plece în curând la o vilă a sa din cartierul de lux Achrafieh din Beirut, a spus una dintre surse.



Carlos Ghosn a fost arestat prima oară la Tokyo în noiembrie 2018 şi are patru acuzaţii, pe care le neagă – între care ascunderea veniturilor şi îmbogăţirea prin plăţi către dealeri din Orientul Mijociu.



Nissan l-a destituit pe Ghosn din funcţia de preşedinte, afirmând că investigaţiile interne au dezvăluit fapte ilegale, inclusiv subestimarea salariului în perioada în care era director general, şi transferare a 5 milioane de dolari din conturile Nissan într-un cont în care avea interes.



Ghosn a beneficiat de susţinere continuă din partea Libanului de la arestarea sa în 2018, pe panourile publicitare fiind afişată afirmaţia ”Suntem cu toţii Carlos Ghosn”, în semn de solidaritate.



La nivel local, Ghosn este considerat un simbol al succesului într-o ţară unde şomajul îi determină pe tineri să caute de lucru în străinătate, în timp ce economia depinde în mare măsură de remiteri, pe fondul unei crize financiare profunde, care a provocat un val de proteste.



Ghosn s-a născut în Brazilia, dar are origini libaneze şi a trăit în Liban în copilărie. Acesta a coordonat redresarea producătorului auto francez Renault, fiind supranumit “Le Cost Killer” (Ucigaşul costurilor), Ghosn utilizând aceleaşi metode şi la Nissan.