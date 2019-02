Carmen Dan: Am pus la dispoziţie tot suportul pentru ca verificările evenimentelor din 10 august să se desfăşoare aşa cum trebuie

Carmen Dan a declarat, marţi, la Antena 3, că viceprimarul Aurelian Bădulescu a reuşit să stârnească interes legat de audierea sa şi că încurajează pe oricine ajunge în faţa procurorilor să spună adevărul. "E greu să comentez ce spune domnul Bădulescu, care, aşa cum aţi achiesat şi dumneavoastră, nu s-a hotărât încă când a minţit, foarte rău că a minţit. A reuşit oricum să stârnească un interes vizavi de audierea de ieri. Repet, foarte rău că nu a spus adevărul, încurajez pe oricine ajunge în faţa Parchetului să spună adevărul şi numai adevărul”, a spus ministrul de Interne.

Ea a menţionat că ministerul a pus la dispoziţie tot suportul necesar ca aceste verificări să se desfăşoare aşa cum trebuie.

“Noi chiar am pus la dispoziţie absolut tot suportul pentru ca aceste verificări să se deruleze aşa cum trebuie şi cu seriozitatea care trebuie. Acum dacă Parchetul este foarte greu, vă aminţiţi că erau chemaţi oamenii să depună plângeri şi sâmbăta şi duminica şi după program, e greu să faci audieri. Ce să vezi? Din ce s-a reuşit până acum avem nişte condamnări. dar nu în zona Jandarmeriei, ci în zona protestatarilor. Repet, am făcut tot ce se poate ca acest demers al Parchetelor, oricare ar fi ele, să fie finalizat. Am pus la dispoziţie documentele solicitate, am pus la dispoziţie resursa umană, nu am absolut nicio emoţie”, a explicat Carmen Dan.

Ea a mai spus că nu a văzut vreun europarlamentar francez să critice Ministerul de Interne din Franţa pentru intervenţiile asupra protestatarilor.

“Cred că este foarte bine să facem o comparaţie referitor la această menţiune foarte corectă a premierului, care nu e una subiectivă şi doar exprimă realitatea. Nu cred că trebuie să acceptăm să fim abordaţi cu dublă măsură. Ce nu am observat eu făcând o scurtă comparaţie cu Franţa, nu am văzut niciun europarlamentar francez acuzând Ministerul de Interne şi ministrul că au reacţionat aşa cum au reacţionat în Franţa”, a spus ministrul.