Carmen Dan, de 10 august: "Cred că mai am ceva de spus în politică. Nu aş vrea să se vorbească de mine doar relativ la 10 august"

"Am vazut si eu solutia, nu pot si nici nu vreau sa comentez felul in care a fost instrumentat dosarul. Cred ca justitia se face in tribunal, nu in strada. Am fost la DIICOT cand am fost solicitata si am incercat sa ajut pe cat am putut la solutionarea dosarului.

Am vazut, in schimb, ca am avut mereu un actor care s-a implicat activ, presedintele jucator Iohannis, care era in piata cu geaca rosie, care acuza Jandarmeria, fara sa explice ce probe are, iar acum si s-a exprimat public impotriva deciziei de clasare.

Eu imi doresc ca acest capitol sa fie unul incheiat, asa cum decid judecatorii.

Poate ca ma veti acuza ca sunt o idealista, dar eu continuu sa cred ca in tara aceasta, cine nu a gresit, nu are de ce sa plateasca. Eu cred ca pana la urma, cursul evenimentelor va demonstra ca nimeni de la PSD nu si-ar fi permis vreodata o imixtiune in ancheta procurorilor. Cu atat mai putin acum isi poate imagina cineva ca PSD ar putea sa faca vreo presiune.

Cred ca procurorii, care au avut toate documentele si probele, sunt cei care au putut constata ce s-a intamplat in acea zi. Mi-e greu sa vorbesc despre dosar, vreau sa fiu retinuta, asa cum am fost mereu.

Eu atunci am spus ca sunt indicii si trebuie facute verificari, dar mi-au fost rastalmacite cuvintele.

Eu cred ca mai am ceva de spus in politica si nu as vrea sa se discute de Carmen Dan doar relativ la 10 august. Deocamdata ma voi implica alaturi de colegii mei din Teleorman de organizarea alegerilor locale. Este o situatie dificila, sunt si informatii publice despre cum se negociaza cu primarii, nu numai in Teleorman, dar si in alte judete. Eu ma bazez pe oamenii de partid sa nu cedeze", a spus Carmen Dan.

