Carmen Dan, despre dosarul protestelor din 10 august

"Eu sunt mai interesată decât oricine ca să se închidă acest dosar şi să se stabilească ce s-a întâmplat cu adevărat, sens în care am făcut tot ce puteam să fac de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Am pus la dispoziţie documente, am pus la dispoziţie oameni care să ajute procurorii în ancheta pe care o fac şi îmi căutam, pentru că îmi scosesem nişte date care făceau trimitere la situaţia din acest moment, şi sunt trei dosare penale ce s-au finalizat cu trimiteri în judecată. 20 de persoane care au fost trimise în judecată. Acestea nu sunt din rândul jandarmilor. Sute de jandarmi care sunt parte vătămată în aceste dosare", a spus ministrul Carmen Dan la România TV.

Demnitarul a subliniat că doreşte şi finalizarea anchetei în dosarul aflat la Parchetul General, referitor la jandarmii implicaţi, pentru ca subiectul public de discuţie să se stingă.

"Şi credeţi-mă, aştept cu acelaşi interes să se finalizeze şi dosarul care este în instrumentarea Parchetului General. Pentru că cred că trebuie să existe un echilibru şi pentru că cred că procurorii trebuie să facă demersuri ca şi acea anchetă să meargă spre finalizare, pentru a închide acest subiect. Eu n-am văzut până în acest moment vreun jandarm condamnat şi de aia cred că doar procurorii pot stabilit adevărul şi de aceea obligaţia mea este să pun la dispoziţia parchetului, să mă pun la dispoziţia parchetului dacă este necesar, pentru a se stabili într-un final adevărul şi a putea să închidem acest subiect, care face agenda unor persoane care sunt foarte interesate să aşeze iar România, cel puţin în spaţiul european, într-o zonă a neîncrederii", a afirmat oficialul de la Interne.

Întrebată despre afirmaţiile viceprimarului Aurelian Bădulescu în urma cărora a fost chemat la parchet pentru a da un supliment de declaraţie, Carmen Dan a apreciat că atitudinea acestuia nu este una corectă.

"Nici n-aş vrea să comentez această atitudine. Atunci când ieşi şi spui că ai minţit în faţa procurorilor arată foarte mult despre felul în care te poziţionezi în faţa organelor de cercetare penală. Şi arată foarte mult despre caracterul persoanei. A creat un orizont de aşteptare şi apoi, aşa cum aţi observat şi dumneavoastră, şi-a nuanţat declaraţiile. Foarte rău că s-a dus în faţa procurorilor şi a minţit, dacă a minţit, foarte rău că n-a spus adevărul, că nu şi-a adus contribuţia. Nimeni nu s-a temut de poziţionarea sa publică", a mai spus ministrul Internelor.

Carmen Dan a arătat că "procurorii au la dispoziţie toate mijloacele de a afla adevărul" şi că la acest moment nu mai vede vreun impediment în finalizarea acestei anchete.

"Eu nu am fost citată. Eu ştiu clar că sunt la dipoziţia, şi am anunţat din primul moment lucrul asta, sunt la dispoziţia organelor de anchetă şi în momentul în care mă voi prezenta, dacă mă vor cita, nu voi face nimic altceva decât să spun adevărul", a afirmat ministrul Carmen Dan.