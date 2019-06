Carmen Dan rupe tăcerea: Condamnarea lui Liviu Dragnea a fost un şoc

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat definitiv, pe 27 mai, pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Completul de cinci judecători a menţinut pedeapsa aplicată de instanţa de fond.

"Eu nu am crezut niciun moment că decizia va fi aceea. Odată ce s-a întâmplat, cei din PSD au perceput acest lucru ca un șoc. Membrii acestui partid sunt cei care conștientizează că acest partid trebuie să își regăsească echilibrul. Nu mă gândeam că va fi această soluție. Atunci când PSD a trecut prin perioade de criză a avut capacitatea de a se regrupa. Cred că asta se va întâmpla și acum. S-a pierdut o bătălie și aici vorbesc de alegerile europarlamentare, dar cred că o să ne regrupăm. Eu nu am vorbit cu domnul Dragnea, nu am avut posibilitatea. Nu a existat această solicitare. Dânsul stabilește cu cine discută la telefon", a declarat Carmen Dan.

Carmen Dan, primul anunţ despre demisia din Guvernul Dăncilă