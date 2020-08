Carmen Harra: "2020 este un an fatidic, dar vor urma 13 ani de ghinioane"

Carmen Harra a povestit într-o sesiune live pe Facebook că 2020 a fost un an fatidic și așa va rămâne până la final. Pe lângă previziunile făcute pentru utilizatorii săi, Harra a explicat că vor urma 13 ani grei sau cel puțin interesanți.

„2020 este un an care dublează cifra 2 și ca număr este an 4. Este o cifră feminină și cu toții vrem să scăpăm de acest an, care este un an greu și vrem să scăpăm de anul acesta. Anul 2021 este un an cu extrem de mare potențial", a spus Carmen Harra în live-ul de pe Facebook.

Carmen Harra, previziune teribilă despre CORONAVIRUS. Ce se va întâmpla cu omenirea până în 2033

Harra a ținut să sublinieze că fiecare trebuie să fim mai buni cu cei de lângă noi, într-o perioadă în care provocările sunt grele și foarte frecvente. „Trebuie să ne dăm seama că viața este atât de frumoasă încât e păcat să stăm supărați. Tot ce avem se duce într-o secundă și tot ce ave rămân doar amintiri."

Carmen Harra a spus că pentru ea această zi este foarte tristă, deoarece una din prietenele ei foarte bune cu care a lucrat în perioada de glorie a încetat din viață.

„Momentul în care o sun, îmi dau seama ca murit Claudia (fostă Trio express). Am făcut cu ea primul disc în limba engleză pe care casa de discuri l-a făcut vreodată în anii 80. Un om frumos, un om minunat, care nu a fost bolnav, dar care a fost răspusă de o boală nenorocită", a spus Carmen Harra în intervenția sa live de pe Facebook.