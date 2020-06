Carmen Harra a prezis despărţirea dintre Răzvan Simion şi Lidia Buble în urmă cu CINCI ani: Nu duce la nimic,e pasageră

Vedeta preciza în anul 2015 faptul că pe Lidia o vede alături de un alt bărbat, iar acela nu e nicidecum Răzvan Simion. Carmen Harra spunea încă de atunci că Răzvan și Lidia nu vor rezista împreună din cauza numeroaselor diferențe care există între cei doi.

Carmen Harra a susţinut în urmă cu cinci ani faptul că este doar un foc de paie, iar relaţia este pasagera şi nu va duce la nimic de durată.

"Numerologic, nu văd nimic serios între ei, e doar un foc de paie. Relația asta e pasageră și nu duce la nimic de durată. Ea e foarte independentă, pretențioasă, chiar dificilă, are interese materiale foarte clare. Ea urmărește ceva în relația asta, el, în schimb, e implicat emoțional. Sunt prea multe diferențe între ei, n-au o relație de suflete-pereche și nu sunt compatibili. El vine cu intenții mai bune în relație decât are ea și e mai implicat. El vrea să o ajute. Dar relația lor nu are șanse. Pentru că el e interesat de ea mai mult decât e ea interesată de el", preciza atunci Harra.

"Nu există un echilibru al interesului și al intențiilor. Plus că pe ea o văd într-o altă relație în viitor. De asta, el ar face mai bine să se trezească și să-și vadă de treabă, să nu se grăbească să distrugă ceva ce a clădit 15 ani, mai ales că sunt copii la mijloc", mai spunea atunci despre relația celor doi despărțiți.

Motivul despărţirii dintre cei doi este necunoscut.