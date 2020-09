Carmen Harra anunţă ce urmează după pandemie: "Va fi o experienţă catastrofală pentru omenire"

Celebra prezicatoare vorbeste despre ceea ce se va intampla dupa pandemia de coronavirus. Carmen Harra spune ca perioada de izolare a afectat foarte mult Romania, din toate punctele de vedere.

„Lucrurile revin incet incet la normalitate, dar viata nu va reveni niciodata la ce a fost inainte. Este o trauma pe care constiinta colectiva a omenirii o sufera si traumele se rezolva destul de greu. In plus, perioada de izolare a fost foarte lunga si a afectat omenirea intreaga cu consecinte care urmeaza sa se vada, afectand sectorul economic, politic, de infrastructura, religia si asa mai departe.", a spus Carmen Harra, potrivit fabricatinromania.info.

"Va fi o experienta catastrofala pentru omenire"

Carmen mai spune ca in urmatorii 13 ani, omenirea va fi pusa la incercare si va trebui sa treaca prin unele experiente catastrofale. Carmen Harra a mentionat ca totul se intampla din cauza karmei.

Carmen Harra prevede o nouă revoluţie în România. Ce se întâmplă până la sfârşitul anului: "Pericolul este foarte mare"

”Pana in anul 2033 omenirea traverseaza un pod in mod simbolic. Si daca nu il traversam cu intelepciune, podul asta simbolic se poate rupe si atunci va fi o experienta catastrofala pentru omenire. Sa speram ca omenirea devine mai inteleapta si reuseste sa inteleaga ca tot ce ni se intampla acuma este, de fapt, o lectie karmica! Karma este consecinta experientelor noastre de-a lungul timpurilor, de-a lungul a sute de ani de existenta si in plus se termina o era in evolutia omenirii si incepe o alta era.

Era care vine in viitor din 2033, in viitorul omenirii va fi o lume mai buna, o lume mai frumoasa, mai curata, mai reala, mai justa, eliminand niste structuri gresite si eliminand dominatia asta materiala care ne-a facut sa ne uram intre noi si sa ne batem intre noi, conceptele religioase din care tot asa ne bateam pentru diferiti Dumnezei si aceste sunt cele care sufera mutatii incredibile.”, a mai spus celebra prezicatoare.