Carmen Obârşanu, avocata familiei Melencu: "Dincă m-a invitat în celulă, să facem sex conjugal"

Carmen Obârșanu, avocata familiei Melencu, susține că va formula diferite cereri și excepții în ceea ce privește rechizitoriul dosarului de la Caracal, iar data de începere a procesului se va amâna cu câteva luni.

“Mă gândesc că acest domn Dincă nu este un om bolnav. Am vorbit cu oamenii din Caracal. Este un om rău care speră să câștige ceva. Vreau să îi atrag atenția dacă se uită la televizor. Este un prost dacă el crede că va beneficia de banii ce i s-au promis pentru a lua asupra lui fapta! Va fi omorât după ce se va da o hotărâre definitivă! Și el nu este conștient de asta!”, precizează Carmen Obârşanu.

”Am făcut o cerere către Tribunalul Olt. Am solicitat să ne trimită și nouă rechizitoriul. L-am primit. După 1 martie se va fixa termen pentru soluționarea cererilor și excepțiilor pe care noi le putem formula. Acestea pot fi admise sau respinse. Poate să trimită dosarul înapoi la procuror pentru competări. Cu calea de atac la Curtea de Apel se ajunge undeva pe la 1 aprilie, iar mai apoi abia se poate fixa data de începere a acestui proces”, a declarat Carmen Obârșanu în direct la România TV.

"Era de aşteptat, şi acesta este şi motivul pentru care am formulat cerere de audiere a lui Dincă. Am primit acum răspuns la ordonanţa prin care am cerut reaudierea lui Dincă şi care iniţial mi-a fost refuzată. Şi FBI a recomandat reaudierea lui Dincă. Dar faptul că Dincă recunoaşte mă face să cred că el şi.a dat seama că viaţa sa este în pericol.

Dacă va susţine aceeaşi minciună, el nu va mai supravieţui mult timp. Eu sper să dea date despre Luiza Melencu, despre unde este, şi atrag atenţia arestului central să îi păzească viaţa, pentru că dacă se va întâmpla ceva cu el până va da o nouă declaraţie, este dovada că s-a acţionat cu rea credinţă", a declarat Carmen Obârşanu recent.

Dorin Dumitran, ofițer psiholog în Poliția Română: Este un om care și-a desfășurat viața în mod coerent, corect în cea mai mare parte a sa și care a deviat ulterior din cauza unei problematici sufletești personale. Consider că nu s-ar fi întâmplat ceea ce declară el că s-a întâmplat dacă nu ar fi suferit de această îndepărtare față de familia lui. Cred că a fost momentul în care şi-a pierdut eşafodajul, familia sa. Lui nu-i plăcea să fie înconjurat de oameni. El de zece ani se strânge ca un păianjen când prinde o muscă, se înfăşoară în sine. De aceea și foarte puțini îi călcau curtea și, probabil că dacă ar fi păstrat contactul cu familia și dacă el reușea să se mențină într-o activitate lucrativă de grup, sunt sigur că el nu ar fi ajuns în acest punct. El reușea să se ventileze din mai multe puncte de vedere, emoțional, afectiv, sexual, așa cum a fpcut-o de-a lungul vieții, fără a ridica probleme deosebite. Dar acești factori au constituit armarea pistolului, din olo de definițiile care se dau că este violator în serie, serenitatea este confirmată prin însăși această perioadă în care el a gândit lucrurile. I-au venit în spate anumite experienţe sexuale, imagerie sexuală foarte virulentă şi recurentă, care l-au făcut să îşi schimbe ţintele, moment în care el începe să greşească. El s-a descurcat în viața sa intimă, pe care nu am să o deconspir în cele mai mici detalii și i-am promis că nu fac lucrul acesta, s-a descurcat în viața cu partea feminină adultă și pentru că acestea au știut cum să-l trateze. Este mare lucru să refuzi, să pui la îndoială o masculinitate fără a jigni și să ai o comunicare bună. Nu s-a mai întâmplat același lucru în cazul acestor două minore, care se aflau sub îngrijirea unor părinți. Iar aici a greșit și știe. Și-a schimbat, prin schimbarea țintelor prin comiterea infracțiunilor de care este acuzat, el a greșit prin schimbarea modului de operare, care l-a luat totalmente pe nepregătite. El nu știa că pentru a contenționa victimele, pentru a le ține în casă, întreaga viață ți se schimbă. Dacă ai o minoră pe care vrei să o ții mai mult timp în casă asta va atrage după sine necesitatea unui bun management – în limbaj tehnic – al acestor minore, pentru că lucrurile de care el este acuzat sunt cumplite. Nu se mai descurcă cu ele în momentul în care le aduce în casă, pentru că sunt tinere, sunt reactive și dacă ar mai fi știu cum să pună problema față de el, cu siguranță că nu – acesta este punctul meu de vedere exclusiv – nu ar mai fi scăpat.