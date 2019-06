Căsătoria Andreei Bălan cu George Burcea din Las Vegas, nulă. "Am avut un şoc!"

"Noi ne-am căsătorit în Los Angeles, nu în Vegas. Noi ne-am dus pe plajă și ne-a citit ceva un pastor. Am zis că facem acolo frumos ca în filme și când vom reveni în țară vom face. Ne-am gândit așa că dacă tot facem botezul Clăriței facem și nunta. Va fi pe 15 septembrie", a povestit Andreea Bălan, potrivit dcnews.ro

"Ne-au certat prietenii"

Andreea Bălan a explicat și care este problema, dar și motivu pentru care a decis să facă nunta în septembrie.

"Căsătoria nu a fost nulă, noi din momentul acela ne-am considerat soț și soție. Pe noi ne-au certat prietenii că nu i-am chemat și n-am făcut în România. La nuntă vor fi două torturi și eu voi purta trei rochii. Ideea este că eu am trecut acum câteva luni printr-o perioadă tristă și unul dintre motivele pentru care voiam să facem nunta anul acesta. Am avut un șoc emoțional și mi-am dat seama că dacă nu suntem căsătoriți, George nu avea puterea să mă deconecteze de la apartate dacă se întâmpla ceva. Am avut un șoc, puteau să facă acest lucru părinții mei, dar n-am vrut.", a mai spus Andreea Bălan.