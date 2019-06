Andreea Bălan face terapie. Cântăreaţa are o mare suferinţă. "Mă doare!"

În urmă cu trei luni de zile, Andreea Bălan a suferit o intervenție, chiar după ce a născut al doilea copil, scrie viva.ro. A fost la un pas de moarte, dar medicii au salvat-o. A aflat după că nu mai poate avea copil. Atunci, ea a simțit nevoia de consiliere, de ajutor specializat.

Astfel, de trei ani de zile merge la terapeut. Vorbește și de copii, dar și de suferința care o apasă.

Citeşte şi Fiica Andreei Balan, probleme de sănătate. Clara a ajuns de urgenţă la medic VIDEO

„Terapeuta mea îmi spune că trebuie să am răbdare. Îmi repetă mereu să am răbdare, să am răbdare, că o să fie bine. Acum la terapie nu mai vorbești despre problemele din copilărie, ci despre copilăria copiilor tăi. Și despre problemele care apar acum. Nu mai e loc de mine la terapie, e loc de copii.

Nu am întrerupt. De trei ani tot merg, Acum am avut nevoie de terapie și să trec peste ce mi s-a întâmplat, să trec mai ușor, să accept ce mi s-a întâmplat. Mi-a fost foarte greu să înțeleg de ce mie. Nu a existat o prevestire sau niște simptome. A fost un șoc. Eu nu mai pot să fac copii, mă doare și mă deranjează!", a spus Andreea Bălan.