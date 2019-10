Cascadorul lui Brad Pitt şi-a ucis iubita şi a îngropat-o goală în grădină. Ultimele imagini înainte de crima înfiorătoare VIDEO

Corpul lui Laureline Garcia-Bertaux a fost găsit înfăşurat în nişte saci de gunoi, îngropat la mică adâncime, sub nişte răsaduri de trandafiri din spatele casei din Kew, un district din sud-vestul Londrei. În timpul procesului, procurorii au stabilit că Belorusov îi datora femii mii de lire sterline, el pretinzând că are cancer şi cerându-i bani pentru tratamanet, evitând apoi să îi mai dea înapoi.

Crima s-a petrecut după ce Kirill Belarusov s-a oferit să o ajute pe Laurie într-o nouă casă cu chirie, pe care a găsit-o pentru ea. De altfel, imagini de la cumpărăturile pe care le-au făcut cei doi, înainte de crimă, au fost difuzate deja de presa britanică.

După ce a omorât-o, Belarusov s-a întors acasă în Estonia, de unde a fost însă extrădat pentru proces. El riscă condamnarea pe viaţă, sentinţa urmând să fie pronunţată vineri. După deliberări care au durat mai puţin de două ore, juraţii, cinci bărbaţi şi o femeie, l-au declarat vinovat de crimă, deşi Belorusov susţine că nu el a ucis-o pe Laureline Garcia-Bertaux.

Kirill Belorusov spune că a lucratcu Brad Pitt în blockbuster-ul hollywoodian World War Z, dar numele său nu apare în linia creditelor peliculei.

