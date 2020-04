CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2020: Sorin Bontea şi Răzvan Fodor şi-au asigurat locul în finala Asia Express

CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2020: Asia Express mai are puțin și-și cunoaște câștigătorul noului sezonul! Echipele rămase în semifinală sunt formate din: Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Ștefania și Speak, Radu Vlăduț și Alex Abagiu și Adda și Cătălin Rizea. Dacă aceștia credeau că probele nu puteau fi mai dificile, se înșeală, pentru că ediția de azi le va pune capăt răbsdări unora și-i va scoate din competiție, chiar la un pas de a pune mâna pe trofeu.

„Sezonul acesta, eu am rămas surprins. Am văzut echipele, mi se păreau super tari, dar când am văzut ce s-a întâmplat şi trecând toate echipele prin toate stările şi momentele, nu ştiu ce să zic. Nu ştiu dacă e mai bun sau nu sezonul, dar mi se pare incredibil. Am şi văzut un pic din primul episod", a deeclarat

Oase, câștigătorul Asia Express sezonul 2

Au trecut mai bine de două luni de când a început difuzarea celui de-a treia ediție a emisiunii "Asia Express", difuzată de Antena 1 de luni până miercuri, începând cu ora 20:30. Emisiunea, care s-a filmat în Filipine și Taiwan a înregistrat până acum audiențe record, fiind cel mai urmărit show de televiziune. La început, nouă cupluri de vedete au pornit în lupta pentru premiul de 30.000 de euro, iar în prezent au mai rămas numai patru echipe, după eliminarea Alinei Ceușan și a lui Carmen Grebenișan. Cele două au intrat în cursa pentru ultima șansă alături de alte două perechi: Sorin Bontea și Răzvan Fodor, precum și Adda și Cătălin.



Competiția a ajuns în semfinale și au mai rămas două etape până vom afla cine este câștigătorul marelui premiu Asia Express. Cele patru echipe rămase în concurs sunt: Ștefania și Speak, Răzvan Fodor și Sorin Bontea, Adda Și Cătălin și Alex Abagiu și Radu. Conform surselor din Antenă, cei care reușesc să ajungă primii la Gina Pistol după o cursă nebună ar fi Răzvan Fodor și Sorin Bontea. Totuși, trebuie ținut cont de faptul că, de-a lungul anilor, au mai apărut informații despre câștigătorii diferitelor emisiuni concurs de la Antena 1, însă în ultima ediția, show-ul a fost câștigat de altcineva. La un moment chiar au existat zvonuri conform cărora producătorii ar fi schimbat finalul emisiunii, fără să existe dovezi în acest sens!