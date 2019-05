CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2019. S-au stabilit cei şase semifinalişti. Când are loc FINALA EXATLON

CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2019. Fetele ramase in competitie sunt Nicoleta Lunca, Andreea Arsine si Catalina Seicaru, iar la baieti au ramas Gabriel Nedelcu, Andrei Botoaca si Ion Surdu.

CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2019. Dupa ce Gabi Nedelcu si Ion Surdu s-au salvat de la eliminare si si-au asigurat locul in semifinala, Andrei Botoaca si Costin Gheorghe s-au duelat pentru a ramane in competitie, iar Giubi (n.r. Andrei Botoaca) a reusit sa il invinga pe colegul sau, cu scorul de 2 la 0. Aventura "Exatlon" a luat sfarsit pentru Costin Gheorghe care a tinut sa multumeasca intregii echipe pentru experienta extraordinara avuta in cadrul competitiei.

CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2019. Cei ramasi in competitie au avut parte de o supriza, ce a constat intr-un minigame, iar invingatorii, Ion Surdu si Nicoleta Lunca, au castigat fiecare cate 2.500 lei pentru a face cumparaturi, atat pentru ei cat si pentru cei dragi de acasa. In urma celor doua eliminari de la Faimosi, in semifinale au ramas doi Razboinici si patru Faimosi care se vor lupta acum pentru un loc in marea finala, ce va avea loc pe 9 iunie.