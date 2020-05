CASTIGATOR ROMANII AU TALENT 2020. Daria Călugăru vrea în Laponia: "Le voi demonstra colegilor că, de fapt, Moş Crăciun există!"

CASTIGATOR ROMANII AU TALENT 2020. Cei 10 concurenți care au primit Golden Buzz sunt pregătiți pentru marea finală Românii au talent! Sunt cei care au ridicat sala în picioare, care au lăsat jurații și prezentatorii fără cuvinte și care i-au convins să apese butonul auriu: cei 10 finaliști ai sezonului 10!

Vineri, 29 mai, de la 20:30, concurenții încep lupta pentru titlul de cel mai talentat concurent și premiul de 120.000 euro, într-o experiență de neuitat, trăind prima finală de acasă! Erno Varga, Theodor Marcu, Siena Vușcan, Mihai Țigaret, Sara Ardelean, Duo Maintenant, Aura Marcu, Radu Palaniță, Daria Călugăru, Gennady Tkachenko-Papizh sunt pregătiți pentru seara vieții lor și pentru șansa de a câștiga încrederea celor care îi urmăresc!

CASTIGATOR ROMANII AU TALENT 2020. Surpriză uriaşă într-o finală inedită din cauza pandmiei de coronavirus

Ce a însemnat pentru tine să obții un Golden Buzz? Ce ai simțit în acele clipe?

Pentru mine, să obțin un Golden Buzz a însemnat o mare realizare, deoarece chiar și joaca poate deveni „expresia creativității unor copii liberi”, după cum a spus Andi Moisescu. Singur, autodidact, inspirat de muzică, cu dăruire și cu susținere din partea părinților, poți realiza momente unice.

Am simțit că cineva de sus are grijă de mine, nu mă refer doar la Dumnezeu. Cred că EL împreună cu bunicii, Bubu de la Deva și Bubu de la Reșița, mi-a fost alături. În acele clipe am simțit că rămân fără aer, picioarele au început să-mi tremure, nu îmi găseam cuvintele și am început să plâng de fericire. Atunci am simțit că pot zbura chiar și fără aripi. M-am simțit în al 9-lea cer.

Care au fost cele mai memorabile reacții ale prietenilor și rudelor?

Colegii mei din gimnaziu m-au așteptat în fața clasei și m-au felicitat, iar celor din clasa mea le-am făcut o surpriză... am dat o petrecere (cu tort și suc) și s-au bucurat foarte tare, iar cei apropiați au plâns odată cu mine și au simțit aceleași emoții pe care le-am simțit eu. Frățiorul meu, David, se uita la mine în timpul momentului și spunea: „Daia cu lobodu.” (Daria cu hoverboard-ul).

Cine te-a impresionat cel mai mult dintre jurați și de ce?

Toți m-au impresionat. Aprecierile juraților și cuvintele lor frumoase la adresa mea mi-au dat încredere că va trebui să continui ceea ce fac și să fiu o sursa de inspirație pentru generația asta minunată din care fac parte.

În mod deosebit, pe Andi Moisescu l-am simțit mai aproape, deoarece este persoana care știe cel mai bine să te facă să te simți un copil model, în plus este pasionat de tot ceea ce înseamnă gadget-uri și matematică.

Cum s-a schimbat viața ta de când ai apărut la Românii au talent?

Eu sunt tot aceeași Daria dinaintea apariției și care nu se va schimba după emisiunea Românii au talent.

Am primit multe aprecieri de la oameni pe care nu îi cunoșteam, cărora le mulțumesc.

Am primit multe mesaje în care sunt rugată să explic scheme pe hoverboard, iar în consecință mă gândesc să-mi creez un canal de YouTube, unde vor apărea tutoriale cu diferite scheme.

Cum ți s-a schimbat stilul de viață în această perioadă?

Această perioadă a fost mai aparte, poate chiar mai dificilă din cauza faptului că modul de predare s-a schimbat în on-line, iar noi, elevii, nu am fost pregătiți pentru asta.

Datorită unor oameni care cred în mine, d-na dirigintă și d-na directoare mi-au dat permisiunea de a mă antrena, zilnic, între orele 17-20, în sala de sport de la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva.

În prima parte a zilei îmi ocup timpul cu școala on-line, după care mergem cu toată familia la cultura de lavandă. Acolo, împreună cu bunica mea mă ocup de o mică gradină de legume, sper că la toamnă vom strânge roadele muncii noastre.

Stropesc pomii care anul acesta vor face primele fructe, mai plivesc tufele de lavandă, tai iarba, fac întrecere cu frățiorul meu de pe deal, mă joc cu pisica, câinii, fac focul la cuptor, prind fluturi și apoi le dau drumul. De câteva ori m-am urcat și pe cabană și, de pe acoperiș, mi-am sunat colegii. Acolo nu am timp să mă plictisesc, doar să obosesc.

Ce ai face cu banii, în cazul în care ai câștiga premiul cel mare?

Sincer? Voi merge, la iarnă, în Laponia, și le voi demonstra colegilor că, de fapt, Moș Crăciun există. El este ca și Dumnezeu. Daca tu crezi în el, există!

Apoi voi merge la Disneyland tot cu familia, bineînțeles.

O mare parte din bani vor merge spre proiectul meu de suflet, Școala de dans pe hoverboard, dar și în educație.

Un mesaj pentru telespectatorii din România care vor vota marele finalist pe 29 mai...

Hristos s-a înălțat! Pe 29 mai vă îndemn să votați cu emoția, cu pasiunea, cu talentul și cu credința că ceea ce ați ales, este de un zece perfect.

Votul va aparține celor de acasă care-și vor putea susține favoritul atât prin sms, la numărul de telefon 1264 (tarif 0.48 euro, TVA inclus, valabil în rețelele Telekom, Orange, Vodafone și Digi Mobil), după START VOT, folosind codurile de concurs ale fiecăruia dintre ei, cât și online pe site-ul romaniiautalent.protv.ro.