CASTIGATOR SURVIVIOR ROMANIA 2020, scandal după finală: "Elena Ionescu nu merita să câştige!" Cine face acuzaţiile dure

CASTIGATOR SURVIVIOR ROMANIA 2020. Deși pentru majoritatea, ea e supraviețuitorul, primind și felicitări, pe de altă parte, rezultatul a fost o ”dezamăgire totală” pentru susținătorii celorlalți concurenți ori pentru cei care nu i-au apreciat comportamentul Elenei, căci solista împărțise publicul în două din urmă cu multe ediții.

Câştigător Survivor România 2020. Elena Ionescu, la un pas să fie tunsă la chelie. Ce s-a întâmplat între ea şi Ghiţă

"Rușine kanal D! Felicitări Emanuel pentru tot parcursul acestui concurs, pentru noi tu ești câștigătorul!/ Dezamăgire totală ce a facut Elena in acest concurs in afara de a se certa si creia tensiuni în echipa pur si simplu sa jucat cu nervi tuturor colegilor din echipa. Rușine Kanal D.

Întâi ați furat premiul lui Ionuț jaguarul, apoi ați furat premiul lui Alin Andronic și acum ați furat premiul lui Emanuel/ Nu merita Elena sa castige….Nu s-a votat corect… Rușine! Emanuel era adevăratul câștigător…”, sunt câteva dintre sutele de comentarii negative.

Cântăreața a făcut primele declarații după câștigarea celei mai dure competiții în emisiunea FanArena de la Kanal D: „Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor.

Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”.

Primele declaraţii ale părinţilor faimoasei Elena Ionescu înainte de Marea Finala Survivor România

Părinţii faimoasei Elena Ionescu au transmis un mesaj tuturor susţinătorilor acesteia, chiar înainte de marea finală Survivor România de la Kanal D.

"Suntem mandri si multumiti de evolutia fiicei noastre in competitia ''Survivor Romania''. Si poate fi un exemplu pentru multi, ca sa intelegem ca prin iubire, toleranta, in viata ajungi departe. Ne bucuram foarte mult ca Elena a ajuns in finala. Ii tinem pumnii si speram ca ea sa fie aleasa voastra.

Daca bunatatea, vointa, toleranta, comportamentul ei, v-au convins si considerati ca merita sa poarte numele Survivor, atunci fiti alaturi de ea, sambata, 30 mai, incepand cu orele 20, la Kanal D, si votati-o! Hai, Elena!'', este mesajul transmis de parintii Elenei.