CASTIGATORI GRAMMY 2019. Surprize uriaşe la gala de la Los Angeles. LISTA PREMIILOR GRAMMY

CASTIGATORI GRAMMY 2019:



- Albumul anului: "Golden Hour" - Kacey Musgraves

- Înregistrarea anului: "This Is America" - Childish Gambino

- Cântecul anului: "This Is America" - Childish Gambino

- Cel mai bun artist debutant: Dua Lipa

POP:

- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: "Shallow" - Lady Gaga & Bradley Cooper

- Cel mai bun album pop: "Sweetener" - Ariana Grande

- Cea mai bună interpretare pop solo: "Joanne" - Lady Gaga

DANCE/ELECTRONIC:

- Cea mai bună înregistrare dance: "Electricity" - Dua Lipa & Silk City featuring Diplo & Mark Ronson

- Cel mai bun album Dance/Electronic: "Woman Worldwide" - Justice

ROCK:

- Cea mai bună piesă rock: "Masseduction" - St. Vincent (Jack Antonoff & Annie Clark - compozitori)

- Cea mai bună interpretare rock: "When Bad Does Good" - Chris Cornell

- Cea mai bună interpretare metal: "Electric Messiah" - High On Fire

- Cel mai bun album rock: "From The Fires" - Greta Van Fleet

ALTERNATIVE:

- Cel mai bun album alternativ: "Colors" - Beck

R&B:

- Cel mai bun album contemporan urban: "Everything Is Love" - The Carters

- Cea mai bună interpretare R&B: "Best Part" - H.E.R. Featuring Daniel Caesar

- Cea mai bună piesă R&B: "Boo'd Up" - Ella Mai (Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane - compozitori)

- Cel mai bun album R&B: "H.E.R." - H.E.R.

RAP:

- Cel mai bun album rap: "Invasion of Privacy" - Cardi B

- Cea mai bună interpretare rap: "King's Dead" (Kendrick Lamar) şi "Bubblin" (Anderson .Paak)

- Cea mai bună interpretare rap/cântec: "This Is America" - Childish Gambino

- Cea mai bună piesă rap: "God's Plan" - Drake

COUNTRY:

- Cea mai bună interpretare country solo: "Butterflies" - Kacey Musgraves

- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: "Tequila" - Dan + Shay

- Cea mai bună piesă country: "Space Cowboy" - Kasey Musgraves

- Cel mai bun album country: "Golden Hour" - Kasey Musgraves. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Anda Badea)





CASTIGATORI GRAMMY 2019. Kendrick Lamar a primit la începutul lunii decembrie cele mai multe nominalizări - opt - la cea de-a 61-a ediţie a premiilor Grammy.



Artistul american a fost nominalizat inclusiv la categoria "albumul anului" pentru coloana sonoră a filmului "Black Panther". Un cântec de pe acea coloană sonoră, "All the Stars", compus de Kendrick Lamar şi SZA, va concura la categoriile "înregistrarea anului", "cântecul anului", "cea mai bună interpretare/cântec rap" şi "cel mai bun cântec compus pentru visual media". Kendrick Lamar este nominalizat, de asemenea, cu piesa "King's Dead" la categoriile "cea mai bună interpretare rap" şi "cel mai bun cântec rap" alături de Jay Rock, Future şi James Blake, precizează The Hollywood Reporter. Starul american a primit a opta nominalizare la categoria "cel mai bun cântec rap" cu piesa "Win".



CASTIGATORI GRAMMY 2019. În topul artiştilor care au primit cele mai multe nominalizări urmează Drake (şapte nominalizări), Boi-1Da şi Brandi Carlile (şase nominalizări fiecare) şi Lady Gaga, Mike Bozzi, Cardi B, Childish Gambino, H.E.R., Maren Morris şi Sounwave (cinci nominalizări fiecare).



Deşi coloana sonoră a filmului "A Star Is Born" nu a fost eligibilă pentru nominalizări, cântecul "Shallow", interpretat de Lady Gaga şi Bradley Cooper şi prezent pe această coloană sonoră, a primit în total patru nominalizări şi va concura la categoriile "înregistrarea anului", "cântecul anului", "cea mai bună interpretare pop/duet/grup" şi "cel mai bun cântec compus pentru visual media". Lady Gaga a primit o nominalizare suplimentară, la categoria "cea mai bună interpretare pop solo", cu piesa "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)".



În iunie, organizatorii galelor Grammy au anunţat că au decis să extindă de la cinci la opt numărul artiştilor nominalizaţi la cele patru categorii principale - înregistrarea anului, cântecul anului, albumul anului şi cel mai bun artist debutant - pentru a permite o selecţie mult mai diversificată. Câte cinci muzicieni au fost nominalizaţi în fiecare categorie de la înfiinţarea premiilor Grammy, care au fost atribuite pentru prima dată în 1959.



Astfel, la categoria "albumul anului", Kendrick Lamar ("Black Panther: The Album, Music From And Inspired By") va concura la această categorie alături de Cardi B ("Invasion of Privacy"), Brandi Carlile ("By the Way, I Forgive You"), Drake ("Scorpion"), H.E.R. ("H.E.R."), Post Malone ("Beerbongs & Bentleys"), Janelle Monae ("Dirty Computer") şi Kacey Musgraves ("Golden Hour").



CASTIGATORI GRAMMY 2019. La categoria "înregistrarea anului" vor concura piesele "I Like It" (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin), "The Joke" (Brandi Carlile), "This Is America" (Childish Gambino), "God's Plan" (Drake), "Shallow" (Lady Gaga & Bradley Cooper), "All The Stars" (Kendrick Lamar & SZA), "Rockstar" (Post Malone Featuring 21 Savage), "The Middle" ( Zedd, Maren Morris & Grey).



CASTIGATORI GRAMMY 2019. La categoria "cântecul anului" au fost nominalizate single-urile "All The Stars" (Kendrick Lamar & SZA), "Boo'd Up" (Ella Mai), "God's Plan" (Drake), "In My Blood" (Shawn Mendes), "The Joke" (Brandi Carlile), "The Middle" (Zedd, Maren Morris & Grey), "Shallow" (Lady Gaga & Bradley Cooper), "This Is America" (Childish Gambino).



CASTIGATORI GRAMMY 2019. Cel mai bun artist debutant va fi ales dintre Chloe x Hale, Luke Combs, Greta van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha şi Jorja Smith.



Nominalizările din acest an au fost alese din peste 21.000 de propuneri, repartizate în 84 de categorii. Etapa finală a procedurii de votare pentru stabilirea câştigătorilor a avut loc în perioada 13 decembrie - 19 ianuarie.



Cea de-a 61-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, va avea loc pe 10 februarie la Staples Center din Los Angeles. Prezentatoarea principală a galei va fi cântăreaţa americană Alicia Keys.

Precedenta ediţie a ceremoniei de decernare a Premiilor Grammy a avut loc la 28 ianuarie 2018. Pentru prima dată în ultimii 15 ani, gala premiilor Grammy, cel mai important eveniment din industria muzicală americană, s-a desfăşurat la New York, în faimoasa arenă polivalentă Madison Square Garden.



Au fost premiate cele mai bune albume, compoziţii muzicale şi artiştii care s-au remarcat în intervalul 1 octombrie 2016 - 30 septembrie 2017. Nominalizările la fiecare categorie au fost anunţate la 28 noiembrie 2017.



Bruno Mars a câştigat 6 premii Grammy, printre care şi cel pentru piesa anului cu hitul său "That's What I Like", precum şi premiile pentru cea mai bună înregistrare şi cel mai bun album cu piesa şi LP-ul "24K Magic". Kendrick Lamar a câştigat premiul Grammy la 5 categorii.



Solista canadiană Alessia Cara s-a impus în faţa rapperilor Khalid şi Lil Uzi Vert, dar şi a solistei pop Julia Michaels şi noii vedete R&B SZA la categoria rezervată celor mai buni noi artişti.



Legendara formaţie The Rolling Stones a câştigat premiul Grammy la categoria rezervată albumelor blues tradiţionale cu LP-ul "Blue & Lonesome", în timp ce canadianul Leonard Cohen a câştigat postum premiul pentru cea mai bună interpretare rock cu piesa "You Want It Darker".



În 2017, gala de decernare a Premiilor Grammy a avut loc la 12 februarie, la Staples Center din Los Angeles. Nominalizările au fost anunţate la 6 decembrie 2016. Printre artiştii care au urcat pe scenă s-au aflat Alicia Keys, Beyonce, Bruno Mars, Metallica şi Lady Gaga.



Marea câştigătoare a fost interpreta Adele, care a obţinut cinci Premii Grammy, fiind urmată de regretatul David Bowie şi de producătorul, compozitorul şi interpretul Greg Kurstin, fiecare cu câte patru reuşite.



În 2016, ceremonia, ajunsă la ediţia cu numărul 58, a avut loc la 15 februarie, tot la Staples Center din Los Angeles. "1989", al cântăreţei pop-country Taylor Swift, a fost desemnat "albumul anului". Artistul Ed Sheeran a obţinut un Grammy la categoria Piesa anului, pentru hitul său "Thinking Out Loud", iar cântăreaţa americană Meghan Trainor a primit premiul "revelaţia anului".

Premiile Grammy sunt distincţii acordate anual de Academia Naţională a Artelor şi Ştiinţelor de Înregistrări din SUA pentru a evidenţia realizările, în principal, din industria muzicală de limbă engleză din anul precedent. Premiile Grammy sunt considerate echivalentele Premiilor Emmy acordate programelor de televiziune, Premiilor Tony, relevante în domeniul teatral, şi al Oscarurilor pentru filme.



Prima ceremonie de decernare a Premiilor Grammy a avut loc la 4 mai 1959, fiind găzduită de Hotelurile Beverly Hilton din Los Angeles şi New York, în aceeaşi zi. Prezentatorul spectacolului a fost umoristul Morton Lyon Sahl, considerat unul dintre primii actori de stand-up comedy. Printre câştigători s-au aflat artişti precum Count Basie, Domenico Modungo, Henry Mancini, Ella Fitzgerald şi Ross Bagdasarian, fiecare obţinând câte două distincţii. Albumul anului 1958 a fost ''The Music from Peter Gunn'', semnat de Henry Mancini, compozitor care a rămas în istorie un nume de referinţă în domeniul coloanelor sonore pentru filme.



Artistul cu cele mai multe Premii Grammy din istorie obţinute a fost dirijorul Sir Georg Solti. Reprezentanta sexului frumos cu cele mai multe Premii Grammy obţinute este compozitoarea şi interpreta Alison Krauss, cu 27 astfel de distincţii la activ. La rândul său, trupa U2 este cea mai premiată formaţie, cu 22 de trofee Grammy.



Cele mai premiate albume din istoria Premiilor Grammy sunt ''Supernatural'', semnat de Santana, şi ''How to Dismantle an Atomic Bomb'', al celor de la U2. Fiecare a obţinut nouă distincţii. Un alt album care s-a remarcat a fost ''Thriller'', al lui Michael Jackson, cu opt Premii Grammy.



La capitolul nominalizări, lider incontestabil este Quincy Jones, dirijor, compozitor, instrumentist. Acesta a fost propus de 80 de ori la câştigarea Premiilor Grammy şi este urmat de Paul McCartney, cu 78 de nominalizări. Cea mai tânără câştigătoare la categoria Albumul anului este Taylor Swift, care avea 20 de ani şi 49 de zile când a câştigat acest titlu cu albumul ''Fearless'', în 2010. Cea mai vârstnică persoană premiată cu un Grammy a fost Pinetop Perkins, pianist de blues, care, în 2011, a obţinut titlul Cel mai bun album de blues tradiţional pentru ''Joined At The Hip''. Avea 97 de ani şi 221 de zile.



Prima ceremonie de decernare a Premiilor Grammy televizată în direct a fost cea din 1971.