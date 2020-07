CASTIGATORI PUTEREA DRAGOSTEI 2020. Surpriză uriaşă, nici Andreea Mantea nu se aştepta

CASTIGATORI PUTEREA DRAGOSTEI 2020. Duminica, 26 iulie, telespectatorii vor afla deznodamantul reality show-ului „Puterea Dragostei” si, totodata, pe cei doi castigatori ai celui de-al doilea sezon al emisiunii, odata cu difuzarea Finalei, la Kanal D. Astfel, duminica aceasta, de la ora 16:00 si de la ora 19:00, va fi ultima zi in care concurentii sezonului doi, ramasi in Casa Puterea Dragostei, pentru a-si gasi sufletul pereche, isi vor deschide sufletul si vor da frau liber emotiilor in fata iubirii.

Andreea Mantea a ținut să transmită un mesaj legat de concurenții din finala show-ului TV „Puterea Dragostei” . Iată că mai avem doar 2 zile până la încheierea acestui sezon. S-au întâmplat atât de multe lucruri încât nici nu-mi vine să cred ca se termină. Este foarte emoționant, am emoții uriașe pentru cei șase finaliști pentru că, din punctul meu de vedere, cu toții merită felicitări și trebuie să se simtă câștigători; au rezistat atât de mult și și-au demonstrat puterea dragostei. Au fost diverse trăiri, foarte intense, dar iată ca in final vor fi doar doi câștigători, pe care îi vom afla duminica aceasta", a spus Andreea Mantea.