Câştigătorul Premiul Grammy, împuşcat în stradă. În urmă cu câteva luni urca pe scenă cu Cardi B, acum a fost ucis

Deocamdată, poliţiştii care anchetează cazul nu au reușit să dea de suspecți însă ei cred că este vorba despre o răzbunare între clanuri.

DJ Official a colaborat cu Cardi B, Chris Brown, Tyga, dar și alți artiști celebri de peste Ocean. DJ Official a câștigat recent un premiu Grammy cu Cardi B. În urmă cu câteva luni, el a devenit și tată pentru prima oară. Avea o carieră înfloritoare, o familie fericită, iar artiștii sunt revoltați de felul în care a fost ucis DJ Official, ei susţinând că e o crimă rasistă.