Articol publicat in: Societate

Cat de mult sa te plimbi ca sa slabesti?

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Ce mananci este doar o parte din ecutatia slabirii. Doar dieta nu ajuta la pierderea kilogramelor in plus, asa ca – daca nu faci si ceva miscare – eforturile tale vor fi in zadar. Foto: cancan.ro Cura de slabire este un intreg proces care incepe cu o dieta adecvata, consolidata cu miscare si un somn bun. Cere sfatul medicului inainte de a porni la drum intr-o cura de slabire intrucat ai nevoie de tot suportul specializat, atat ca dieta, cat si ca program de miscare. Iar pentru etapele dificile, cand iti vine sa lasi totul balta, cere ajutorul familiei si prietenilor care sa te incurajeze.

Odata ce te-ai obisnuit cu noul stil de viata, iti va fi mult mai usor sa iti menti greutatea. Daca nu esti genul care sa faca exercitii fizice regulat, atunci poti opta pentru alt gen de miscare: curatenie, shopping, taiatul ierbii, gradinaritul. Tot ce trebuie sa stii este ca aceste activitati ar trebui sa-ti ocupe cel putin 150 de minute pe saptamana – intensitate moderata – sau 75 de minute – intensitate viguroasa, aerobic. Mai multi experti spun ca 30 de minute de plimbare pe zi, la intensitate moderata, cat mai multe zile pe saptamana, te pot ajuta sa te mentii sanatos. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO. loading...

