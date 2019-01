Cât de norocoasă eşti în funcţie de zodie. Ce ţi-au pregătit astrele

Berbec

Esti norocoasa in privinta oportunitatilort, scrie stiriactuale.net. Tu iti faci singura norocul si nu te bazezi pe altfel de ganduri.

Intotdeauna pui totul pe seama muncii si a efortului atunci cand obtii ceea ce iti doresti, iar daca cumva dai gres, din nou te gandesti ca are de-a face cu actiunile tale. In viata nu te bazezi pe noroc, insa ai momente in care simti ca primesti un ajutor in plus.

Taur

Pentru tine norocul nu prea exista in viata. Ghinionul pare sa te urmareasca si tocmai de aceea ai invatat sa intorci fiecare situatie neplacuta in una favorabila tie.

Muncesti pentru ceea ce iti doresti si chiar daca pierzi cateodata, acest lucru te ambitioneaza sa lupti cu mai multa ambitie. Poate ar trebui sa iei in calcul achizitionarea unui pandantiv cu trifoi?

Daca in trecut te bazai pe noroc, acum ai invatat ca totul depinde de tine. Desi Gemenii se numara printre cele mai norocoase semne astrale, asta se datoreaza si inteligentei si ambitiei de care acestia dau dovada. Practic, orice obstacol ai intampina, stii sa treci peste el.

Rac

Racii s-au nascut norocosi. Desi vei spune ca nu este asa, gandeste-te mai bine. Cate persoane din jurul tau reusesc sa gaseasca ultima pereche de pantofi la reduceri sau castiga mereu la orice joc?

Incearca sa iti dai seama cat de norocoasa esti si sa apreciezi acest lucru.

Leu

Leii nu pot fi considerati cei mai norocosi, insa acestia stiu sa isi construiasca singuri succesul. Ai un simt dezvoltat si o intuitie care te ajuta sa profiti de fiecare oportunitate.

Tu stii sa iti controlezi viata si totodata sa transformi chiar si situatile pline de ghinion in momente mai placute. Orice s-ar intampla, vei avea mereu succes.

Fecioara

Fecioarele nu se numara printre cele mai norocoase zodii, insa asta nu te descurajeaza. Te-ai obisnuit sa inveti sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Iti concentrezi toata energia asupra muncii, iar oamenii au impresia ca totul tine de noroc si nu munca in cazul tau.

Balanta

Tu stii ca esti norocoasa si apreciezi acest lucru. Privesti totul cu optimism si incerci sa ii ajuti si pe cei din jurul tau sa o faca. Pentru tine in fiecare situatie exista ceva bun, iar atitudinea aceasta chiar iti aduce doar momente placute.

Scorpion

Scorpionii nu au intotdeauna noroc, iar acest lucru se vede si in atitudinea lor. Cu toate acestea, trebuie sa recunosti ca obtii aproape de fiecare data ce iti propui, fie ca este vorba de o noua rochie sau noul job pe care ti l-ai dorit atat de mult.

Sagetator

Esti una dintre cele mai norocoase persoane, dar cu siguranta stiai deja asta.

Reusesti sa te adaptezi oriunde ai merge si de fiecare data ai parte de momente memorabile. Fie ca primesti un loc mai bun in avion sau bilete la concertul preferat, nu poti spune niciodata ca ai fost ocolita de noroc.

Capricorn

Capricornii au noroc, mai ales cand vine vorba de finante. Castigi cu usurinta premii importante sau pur si simplu primesti ca mostenire obiecte valoroase. Desigur, stii cum sa gestionezi si afacerile, asadar in cazul tau este vorba de noroc, dar si perspicacitate.

Varsator

De-a lungul timpului ai intampinat mai multe greutati, asadar este normal sa nu te consideri cea mai norocoasa persoana. Cu toate acestea, nu cedezi niciodata si lupti, cu toate ca ai avut pana acum destul de multe situatii dificile. Toate acestea te-au facut sa fii si mai ambitioasa.

Pesti

Esti foarte norocoasa si stii asta, iar cateodata nu apreciezi acest lucru. Obtii ceea ce iti doreste, fie prin modul in care gestionezi o situatie, fie printr-un ajutor nevazut. Tu crezi ca meriti acest lucru, insa ar fi bine sa apreciezi mai mult acest noroc.