Cătălin Botezatu, atac dur la adresa Iuliei Albu: "Dacă nu era emisiunea Bravo, ai stil!, ea nu exista"

Cătălin Boteztau a trecut printr-o perioadă delicată în ultima vreme, a fost operat de urgență în Turcia, fiind depistat cu cancer. Medicii au acționat, iar starea lui de sănătate este acum din ce mai bună.

Iată că el a luat-o în vizor pe Iulia Albu. A spus că numele ei nu ar fi fost auzit dacă nu s-ar fi căsătorit cu Mihai Albu sau nu ar fi participat la emisiunea de la Kanal D în postura de jurat.

DRAMA IMENSĂ a lui Cătălin Botezatu după ce a aflat că are CANCER. Mărturisiri CUTREMURĂTOARE

'Dacă nu era emisiunea 'Bravo, ai stil!' nu exista. Mai bine zis dacă nu era un Mihai Albu de care ea s-a agățat pentru credea că o să o ajute. El a ajutat-o cât a putut, dar omul nu avea așa de mulți bani cum ea a crezut. Nu i-a permis să-i 'omoare' clienții cum ea a făcut-o.

Ea i-a îndepărtat și clienții și creatorii cu care el lucra. Inclusiv eu am lucrat cu el, dar nu din cauza ei am încetat colaborarea. Iulia e o fată ok, a încercat să meargă printre jaloane și încearcă să supraviețuiască cum e firesc', a declarat Cătălin Botezatu, în exclusivitate

"Sunt câțiva oameni care vor duce mai departe numele 'Botezatu' sau cel puțin asta cred eu. Știu exact ce trebuie să fac. Sunt oameni care vor beneficia de bani, oameni necunoscuți care sunt amărâți. Sunt instituții care vor beneficia de bani, atât în țară cât și în stăinătate. Există două persoane dragi mie care vor avea de câștigat lucruri materiale și aici mă refer strict la partea financiară. Cele două persoane la care mă refer habar nu au de acest lucru și nu cred că se vor gândi la asta.(..)

Copiii mei nu cred că sunt în stare să ducă mai departe numele meu. Și nici nu îmi doresc acest lucru. Presupuși copii, care există sau care vor veni de aici în colo nu îmi vor duce numele mai departe. Acest lucru îl vor face oamenii cu care am început să lucrez, care știu să facă afaceri și fashion", a declarat Cătălin Botezatu pentru aceeași sursă.