Cătălin Botezatu, despre marele său REGRET. A apelat la ajutorul lui Florin Piersic

Cătălin Botezatu s-a pregătit cu marele Florin Piersic pentru admiterea la Teatru. Chiar dacă nu a intrat la facultate, tot răul spre bine, căci și-a croit un drum de succes în lumea modei.

Cătălin Botezatu, anunţ-şoc după lupta cu cancerul: "Mă retrag pe o insulă pustie. Chiar dacă pare ciudat, mă duc singur"

"Examenul l-am picat undeva al doilea, al treilea sub linia admișilor. După primul an, m-am apucat de meditații și vreo trei ani la rând am tot încercat să fiu admis la Actorie. M-am pregătit cu Florin Piersic. După mulți ani, când lucrurile s-au mai aranjat, Dem Rădulescu mi-a zis să vin că erau mai multe locuri disponibile la Actorie și că mă pot lua, că nu se mai intră pe pile. Am refuzat, pentru că în acel moment nu mai voiam eu. Mi-am dat seama că viața de actor este una foarte frumoasă, dar în același timp grea, nu era plătită deloc bine. În România, actorul nu prea este respectat, și atunci am zis "pas". Dar m-am chinuit să fiu admis la Actorie", a povestit Cătălin Botezatu.