Cătălin Botezatu rupe tăcerea! Dezvăluiri incendiare: de ce a făcut PUŞCĂRIE

Cătălin Botezatu a fost arestat în Italia acum 25 de ani pentru bancrută frauduloasă, fiind încarcerat într-o închisoare de maximă siguranță, alături de cei mai temuți criminali și infractori.

Într-un interviu acordat recent, designerul a vorbit deschis despre motivele pentru care a fost arestat, dar și despre calvarul trăit în spatele gratiilor, probleme pe care, însă, a reușit să le depășească în timp. După câteva luni de detenție, autoritățile italiene l-au extrădat și așa a ajuns la Penitenciarul Rahova, unde a fost coleg de celulă cu Miron Cozma și eliberat pe 14 martie a lui 1997.

"Am stat într-o închisoare de maximă siguranță, cu cei mai mari infractori și mafioți ai Italiei. Am stat în celulă cu un mafiot condamnat pe viață. Era privilegiat, stătea într-un halat de mătase, fuma trabuc, vorbea la telefon. Îmi povestea în fiecare seară despre crimele pe care le-a făcut, cu o nonșalanță extraordinară. Jur că ceea ce am văzut acolo este la fel cu ceea ce vezi într-un film de acel gen", a mărturisit Cătălin Botezatu.